Helmut Zilk Park: Entschotterung des Plastikgitters durch MA42?

Tatort gegenüber Antonie Altgasse 10

Der Plastikeinsatz im Helmut Zilk Park bleibt nun seit mindestens fünf Jahren, trotz des Abschlusses der Bauarbeiten, unberührt und führt zu einer ernsthaften Schädigung der biologischen Vielfalt. Die unzureichende Pflege dieses Geländes hat zur Folge, dass der vorhandene Rasen und Wildpflanzen, die für Insekten und andere Tiere lebensnotwendig sind, erheblich beeinträchtigt werden. Laut den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), insbesondere den Zielen 4, 6, 11, 12, 14 und 15, wird hier klar versäumt, notwendige Kriterien zur Förderung nachhaltiger Städte und zum Schutz der Biodiversität einzuhalten. Ein Mitarbeiter der MA48 äußerte kürzlich beim Leeren eines Mistkübels, dass die MA42 für diese Gegend zuständig sei. Frage ist, ob diese Abteilung auch die Verantwortung für die unsachgemäße Entsorgung von Plastikmüll durch Baufirmen trägt. Dies könnte letztlich bedeuten, dass weitere Kosten den Bürger:innen auferlegt werden, während bereits im Vorfeld der Bauarbeiten zugesichert wurde, dass alle Reste, einschließlich eines Baucontainers, nach Abschluss der Arbeiten entfernt werden. Während der Bauphase war für den dadurch verursachten Müll und die unsachgemäße Unterbringung von Materialien wie Styropor, das flächendeckend in der Wiesenfläche verteilt wurde, kein wirksamer Windschutz vorhanden. Hier ist eine gesetzgeberische Antwort notwendig. Siehe auch Kepinski Studio: Kreativität entfalte dich in der Josefstadt Es ist alarmierend, dass viele Bauunternehmen und ihre Mitarbeiter sich der ökologischen Schäden, die sie verursachen, nicht bewusst sind. Plastik ist bekanntlich für Jahrhunderte nicht biologisch abbaubar, während Styropor, ein Erdölprodukt, Mikroplastik produziert, das die Wurzeln von Pflanzen schädigt und deren Wachstum hindert. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch direkte Konsequenzen für die menschliche Gesundheit, da Schadstoffe in die Nahrungskette gelangen können. Wann wird die Stadt Wien, insbesondere die Verkehrsstadträtin Ulli Sima, die dringend notwendige Entsiegelung dieser Flächen vorantreiben? Zudem stellt sich die Frage, ob die Bildungsstadträtin Bettina Emmerling in der Verantwortung steht, Bauherren besser über umweltgerechte Baupraktiken zu schulen. Solche Maßnahmen könnten nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch als wunderbare Gelegenheit für positiven Medienrummel und zur Erhöhung des Bewusstseins für nachhaltige Stadtentwicklung dienen. Siehe auch Die Lage in der Camillo Sitte Gasse und die dazugehörige Berichterstattung Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00



