Herbstaussichten: Wo Baustellen enden, neue Wege beginnen und alles neu startet

Mit dem Ende der Sommerferien geht auch eine intensive Bauphase in Graz zu Ende. Während viele Baustellen endlich abgeschlossen werden, gibt es jedoch einige, die noch andauern oder neu beginnen werden.

GRAZ. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und traditionell endet dann auch die Hauptzeit für Bauarbeiten in Graz. In diesem Jahr drängen viele Bürger darauf, dass die umfangreichen Arbeiten endlich abgeschlossen werden, nachdem Mitte August ganze 570 Baustellen für Unruhe sorgten. Besonders zeitintensiv waren die finalen Arbeiten an der Innenstadtentlastungsstrecke in der Annenstraße, die monatelang einen Schienenersatzverkehr für verschiedene Straßenbahnlinien notwendig machten.

Entlastungsstrecke vor dem Abschluss

Die Entlastungsstrecke in der Annenstraße steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Laut Angaben der Holding Graz liegt man im Zeitplan, sodass bis Ende der Sommerferien die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Ab Mitte September sind erste Probefahrten geplant. Begleitende Arbeiten, wie die Sanierung der Schienen auf der Hauptbrücke und am Hauptbahnhof, werden ebenfalls bis zum letzten Ferienwochenende abgeschlossen sein. Ab Montag, dem 8. September, werden die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 wieder regulär verkehren können.

In den letzten Zügen liegen die Bauarbeiten zur Innenstadtentlastungsstrecke in der Annenstraße. Zum Schulbeginn fahren hier wieder die Bims. | Foto: MeinBezirk/Andreas Strick

Auch andere Hauptverkehrsstraßen sollen zum Schulbeginn wieder vollständig verfügbar sein. Die Arbeiten auf der Münzgrabenstraße zwischen Moserhofgasse und Sandgasse werden abgeschlossen; die Unterführung bei der Hauptbrücke wird wieder in Betrieb genommen, und der Fahrradabstellplatz vor dem Gigasport wird ebenfalls freigegeben. Zudem wird die Erneuerung der Gasleitung im Kalvariengürtel zwischen Austeingasse und Kalvarienbergstraße abgeschlossen, ebenso die Umgestaltung der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße.

Ebenfalls im Endspurt: Auf der Hauptbrücke und durch die Annenstraße soll für Straßenbahnen wieder ungehinderte Fahrt herrschen. | Foto: Konstantinov

Baustellenherbst steht bevor

Noch wird in der Peter-Tunner-Gasse nach Kräften gebaut. Zumindest sämtliche Tragwerke der Eisenbahnbrücke sind nun erneuert, weiter geht es mit der Verlegung von Leitungen und dem Bau der Fundamente für den geplanten Geh- und Radweg. | Foto: ÖBB/Chris Zenz

Die bedeutendsten Bauarbeiten, wie die Sanierung der Bahnbrücke in der Peter-Tunner-Gasse, sind mittlerweile weit fortgeschritten. Alle Tragewerke sind planmäßig abgeschlossen, dennoch wird hier bis Ende Mai 2026 weitergebaut. In dieser Zeit bleibt die Gasse für motorisierte Fahrzeuge gesperrt, Fußgänger können jedoch den Brückenbereich durch einen Tunnel passieren. Radfahrer müssen ihr Rad schieben.

Im Herbst wird eine Totalsperre der Elisabethinergasse zwischen Rösselmühlgasse und Oeverseegasse hinzukommen, wo die Fernwärmeleitung erneuert wird. Diese Arbeiten beginnen Mitte September und sollen bis zum 12. Dezember dauern. Anwohner haben jederzeit Zugang zu ihren Wohnbereichen.

