Herbstaussichten: Wo Baustellen enden, neue Wege beginnen und alles neu startet

Mit dem Ende der Sommerferien geht auch eine intensive Bauphase in Graz zu Ende. Während viele Baustellen endlich abgeschlossen werden, gibt es jedoch einige, die noch andauern oder neu beginnen werden.

GRAZ. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und traditionell endet dann auch die Hauptzeit für Bauarbeiten in Graz. In diesem Jahr drängen viele Bürger darauf, dass die umfangreichen Arbeiten endlich abgeschlossen werden, nachdem Mitte August ganze 570 Baustellen für Unruhe sorgten. Besonders zeitintensiv waren die finalen Arbeiten an der Innenstadtentlastungsstrecke in der Annenstraße, die monatelang einen Schienenersatzverkehr für verschiedene Straßenbahnlinien notwendig machten.

Entlastungsstrecke vor dem Abschluss

Die Entlastungsstrecke in der Annenstraße steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Laut Angaben der Holding Graz liegt man im Zeitplan, sodass bis Ende der Sommerferien die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Ab Mitte September sind erste Probefahrten geplant. Begleitende Arbeiten, wie die Sanierung der Schienen auf der Hauptbrücke und am Hauptbahnhof, werden ebenfalls bis zum letzten Ferienwochenende abgeschlossen sein. Ab Montag, dem 8. September, werden die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 wieder regulär verkehren können.

Auch andere Hauptverkehrsstraßen sollen zum Schulbeginn wieder vollständig verfügbar sein. Die Arbeiten auf der Münzgrabenstraße zwischen Moserhofgasse und Sandgasse werden abgeschlossen; die Unterführung bei der Hauptbrücke wird wieder in Betrieb genommen, und der Fahrradabstellplatz vor dem Gigasport wird ebenfalls freigegeben. Zudem wird die Erneuerung der Gasleitung im Kalvariengürtel zwischen Austeingasse und Kalvarienbergstraße abgeschlossen, ebenso die Umgestaltung der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße/Burenstraße.

Baustellenherbst steht bevor