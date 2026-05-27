Hergovich vor Wiederwahl: Spannungen beim SPÖ-Landesparteitag in Vösendorf erwartet

SPÖ-Landesparteitag in Vösendorf: Hergovich stellt sich Wiederwahl

Beim 44. ordentlichen Landesparteitag der SPÖ in Vösendorf im Bezirk Mödling stellt sich am Samstag der Landesparteivorsitzende Sven Hergovich der Wiederwahl. Eine Kampfabstimmung um den Vorsitz ist nicht vorgesehen.

Hergovich wurde 2023 in St. Pölten mit 96,2 Prozent Zustimmung offiziell zum Nachfolger des Landtagsabgeordneten Franz Schnabl als SPÖ-Landesparteivorsitzender gekürt. Er gilt als Kritiker des SPÖ-Bundesparteichefs Andreas Babler.

Am Rande einer Pressekonferenz erklärte Hergovich am Mittwoch, er gehe davon aus, dass er erneut gewählt werde und rechne mit einer starken Zustimmung. Er nannte ein Ergebnis von über 70 Prozent als Erwartung und sagte, ein solches Ergebnis würde ihn persönlich freuen.

Beim Landesparteitag sind knapp 400 Delegierte wahlberechtigt. Eine zuvor angekündigte mögliche Gegenkandidatur der Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig war im April nach einer Sitzung des erweiterten Landesparteivorstandes zurückgezogen worden.

Königsberger-Ludwig ist derzeit stellvertretende Landesparteivorsitzende und kandidiert nun erneut für diese Funktion. Damit kommt es bei der Wahl des Landesparteivorsitzes zu keiner Kampfabstimmung.

Für den Landesparteitag ist die Teilnahme von Vizekanzler und SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler angekündigt. Er soll in einem sogenannten bundespolitischen Talk zu Wort kommen. Außerdem soll auch Finanzminister Markus Marterbauer an der Veranstaltung teilnehmen.