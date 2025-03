Heringsschmaus: Kulinarischer Auftakt zur Fastenzeit in der Inneren Stadt

Von edlem Fischbuffet bis hin zu einfachen Hering to go: Der Fastenbeginn in Wien wird kulinarisch gefeiert. MeinBezirk hat drei interessante Vorschläge für genussvolle Fischgerichte in der Innenstadt.

WIEN/INNERE STADT. Nach dem feierlichen Fasching beginnt traditionell die Fastenzeit, die in vielen Kulturen mit speziellen kulinarischen Bräuchen begangen wird. In Österreich, insbesondere in Wien, fällt der Aschermittwoch 2025 auf den 5. März. Der Aschermittwoch steht im Zeichen des Heringsschmauses, bei dem die Wiener in den zahlreichen Gastronomien der Stadt köstliche Fischgerichte genießen. Diese Tradition wird lebendig gehalten und zelebriert, und MeinBezirk hat sich umgesehen, wo man im 1. Bezirk diesen besonderen Tag feiern kann.

Für jeden Geschmack ist etwas dabei, ob es sich um klassischen Heringssalat oder feine Fischmenüs handelt. Wer besonders erstklassige Küche schätzt, ist bei Marco Simonis genau richtig. In der Dominikanerbastei 10 wird am Aschermittwoch um 18.30 Uhr ein exquisites 4- oder 5-gängiges Menü angeboten, das von traditionellem Herringsschmaussalat bis hin zu zartem Raxer Bergsaiblingsfilet reicht. Die Preise für dieses delikate Erlebnis liegen bei 79 bzw. 95 Euro. Voranmeldungen sind erforderlich und können per Telefon unter 01/512 20 10 oder per E-Mail an [email protected] vorgenommen werden.

Exklusives Buffet und Hering to go

Wer eine Vielzahl köstlicher Fischgerichte genießen möchte, ist im Parkring Restaurant im Vienna Marriott Hotel gut aufgehoben. Am Parkring 12 können Gäste eine Hummercremesuppe, einen Garnelen-Birnensalat oder eine Auswahl an geräuchertem Fisch probieren. Das Buffet, das um 19 Uhr eröffnet wird, kostet rund 121 Euro, was für den gebotenen Genuss durchaus gerechtfertigt ist. Reservierungen sind ebenfalls notwendig und können unter 01/515 18 6800 oder via E-Mail an [email protected] erfolgen.

Zusätzlich bietet Julius Meinl am Graben (Graben 19) von Donnerstag, dem 27. Februar bis Samstag, dem 8. März, eine Auswahl an Spezialitäten für den Aschermittwoch zum Mitnehmen an. Dazu gehören Herringssalate, gefüllte Eier mit Kaviar, Shrimpssalat und viele weitere maritime Köstlichkeiten. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 19.30 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr. Ein perfektes Angebot für alle, die die Tradition im eigenen Zuhause erleben möchten.

