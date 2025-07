Hernals: Geschäft in Brand – Umfangreicher Feuerwehreinsatz nach lautem Knall

Ein lauter Knall riss Anrainerinnen und Anrainer der Hernalser Hauptstraße in Wien, Sonntagnacht, 6. Juli, aus dem Schlaf, als ein Geschäft in Flammen stand.

WIEN/HERNALS. In der Nacht am Sonntag, 6. Juli, gegen 4.55 Uhr, hörten Anwohner der Hernalser Hauptstraße explosionsartige Geräusche, die sie aus dem Schlaf rissen. Die Wiener Feuerwehr wurde schnell mobilisiert, als die Telefone ununterbrochen klingelten.

Bei ihrem Eintreffen war das Bild alarmierend: Flammen schlugen aus der geborstenen Auslage eines Geschäfts, während Druckgaspackungen immer wieder zerplatzten und Teile durch die Luft flogen, was zu Schäden an geparkten Autos führte. Auch ein frisch geparkter Pkw war bereits vom Brand erfasst worden.

Brand breitete sich rasch aus

Die Flammen drohten, auf die angrenzende Fassade überzugreifen. Um eine größere Katastrophe zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte Atemschutzmasken auf und begannen, den Brand von außen und später im Innenbereich abzulöschen. Zeitgleich wurde das Stiegenhaus sowie angrenzende Wohnungen kontrolliert. Die Drehleiter der Feuerwehr kam zum Einsatz, um auch die Wohnungen im oberen Bereich des Gebäudes zu inspizieren. Um die Luft zu klären, wurden Hochleistungslüfter eingesetzt. Der Einsatz von insgesamt 35 Feuerwehrleuten, die mit acht Löschfahrzeugen angereist waren, war gegen 6.10 Uhr beendet.

Hochhaus in Meidling brannte auch

Am Vortag, Samstag, 5. Juli, hatte die Wiener Berufsfeuerwehr ebenfalls einen großen Brand zu bekämpfen. In einem Hochhaus in Meidling brach gegen 19.30 Uhr ein Feuer im fünften Stock aus. Flammen schlugen sowohl straßenseitig als auch rückwärtig aus den Fenstern, was die Feuerwehr zu einem raschen Einsatz erforderte. Das Stiegenhaus war stark verraucht und stellte eine erhebliche Gefahr dar.

Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde das verrauchte Stiegenhaus belüftet, während weitere Atemschutztrupps zur Kontrolle der betroffenen nicht evakuierten Einwohner eingesetzt wurden. Innerhalb der Einsätze wurden vier Personen in Sicherheit gebracht. Das Feuer im Hochhaus konnte gegen 21.45 Uhr vollständig gelöscht werden und es gab glücklicherweise keine Verletzten.



