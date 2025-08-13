Hernals: „Klee Perücken“ – Die perfekte Haarlösung für jede Gelegenheit

Bei „Klee Perücken“ in der Hernalser Hauptstraße 18 bekommen Haaransätze eine zweite Chance. Die Perückenmacher bieten das richtige Haupthaar für jeden Menschen und jede Situation.

WIEN/HERNALS. Das äußere Erscheinungsbild eines Menschen ist entscheidend für das Selbstbewusstsein, insbesondere die Frisur spielt dabei eine zentrale Rolle. Egal, ob lang oder kurz – die Haarpracht unterstreicht die Individualität jeder Person. Leider bleibt der natürliche „Kopfschmuck“ nicht allen Frauen und Männern ein Leben lang erhalten.

Genetische Veranlagungen, gesundheitliche Probleme oder andere äußere Einflüsse können zu frühzeitigem Haarausfall führen. Häufig sind es Erkrankungen wie Alopecia Areata, eine Autoimmunerkrankung, oder Nebenwirkungen von Chemotherapien, die die Lebensqualität betroffenen Menschen stark beeinträchtigen. In solchen Fällen können individuelle Beratung und die maßgeschneiderte Herstellung einer Perücke oder eines Haarteils Abhilfe schaffen. Das Unternehmen „Klee Perücken“, geführt von Christoph und Sascha Klee, bietet genau diese Lösungen. Die Wurzeln der Firma reichen bis in die 1960er-Jahre zurück, als Christoph Klees Mutter das Unternehmen in Eisenstadt gründete.

In Hernals angekommen

Gemeinsam mit seinem Partner Sascha baute Christoph Klee in Wien Hernals ein spezialisiertes Perückenstudio auf. Am 10. Juni eröffneten sie ihre zweite Filiale in der Hernalser Hauptstraße 18. „Wir merkten schnell, dass Menschen, die eine Perücke benötigen, mehr als nur ein Styling brauchen. Empathie und Diskretion sind gerade in diesen sensiblen Momenten essenziell“, erklärt Sascha Klee.

Die beiden Experten haben es sich zur Aufgabe gemacht, für jeden Kunden eine passende Lösung zu finden. Falls Eigenhaar vorhanden ist, kann ein Haarteil oft die bessere Wahl sein. Bei gesundheitlichen Problemen, wie der bereits genannten Alopecia oder Chemotherapien, sind Perücken eine empfehlenswerte Lösung.

Hochwertige Teile und echte Haare

Um die bestmögliche Lösung für ihre Klienten zu finden, führen die Klee-Brüder einfühlsame und diskrete Gespräche. Die individuelle Anpassung der Perücken erfordert großes Fachwissen und Fingerspitzengefühl. „Wir arbeiten ausschließlich mit hochwertigen Rohperücken und Haarteilen, die wir dann durch Schnitt und Styling anpassen“, erklärt Sascha Klee weiter. Dabei werden sowohl Kunst- als auch Echthaar verarbeitet, je nach Budget und Wünschen der Kunden. „Viele möchten, dass die Perücke ihrem früheren Haar möglichst ähnlich sieht, während andere bewusst eine Veränderung anstreben“, so der Experte.

Bei der Auswahl einer Perücke ist auch der Tragekomfort entscheidend, insbesondere für Menschen mit empfindlicher Kopfhaut. Oft haben Kunden einfach Lust auf eine kurzzeitige Veränderung ihres Aussehens und finden in Klee Perücken die passende Lösung.

Das Geschäft am Hernalser Hauptstraße 18 ist montags bis donnerstags von 10 bis 18:30 Uhr geöffnet. Telefonisch kannst du sie unter 01/403 34 44 erreichen.

Das könnte dich auch noch interessieren:



Haus am Elterleinplatz 8 bekommt einen letzten Anstrich.

Markus Pöltl betreibt seit Jahren „die Seele von Hernals“.

Wie gefährlich sind die wilden Pastinaken in Neuwaldegg?