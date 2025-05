Hernals: Krankenhaus Göttlicher Heiland feiert 90 Jahre Jubiläum

Am Donnerstag feierte das Krankenhaus Göttlicher Heiland im 17. Bezirk sein 90-jähriges Bestehen. Eine Institution, die seit fast einem Jahrhundert für die Gesundheitsversorgung in der Region steht.

WIEN/HERNALS. Wer sich im Hernals in medizinischer Behandlung begeben muss, ist sich sicher, dass im Krankenhaus Göttlicher Heiland in der Dornbacher Straße 20–30 kompetente Hilfe geleistet wird. Seit seiner Gründung im Jahr 1935 hat die Einrichtung unzähligen Menschen geholfen. Aus diesem Anlass wurde am Donnerstag, den 22. Mai, ein feierlicher Festakt veranstaltet, um dieses bemerkenswerte Jubiläum zu würdigen.

Der Festakt begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, geleitet von Markus Beranek, dem Leiter des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien. Anschließend wurden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen, Mitarbeitende des Krankenhauses, Ordensschwestern sowie geistliche Würdenträger eingeladen, um gemeinsam zu feiern und die Erfolge der letzten 90 Jahre zu reflektieren.

Von einer kleinen Klinik zu einem Fachzentrum

Das Krankenhaus Göttlicher Heiland wurde 1935 vom Orden der Schwestern vom Göttlichen Erlöser ins Leben gerufen. Geschäftsführerin Michaela Latzelsberger äußerte: „Ich freue mich sehr, dass wir heute mit vielen Gästen das 90-jährige Bestehen des Göttlicher Heiland Krankenhauses feiern können.“ Die Klinik hat seitdem eine beachtliche Transformation durchlaufen.

Im Laufe der letzten neun Jahrzehnte hat sich die Fachklinik von einem kleinen Ordensspital zu einem wichtigen Feldlazarett während des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Danach wurde sie zunehmend zu einem hochspezialisierten Fachzentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie und Chirurgie mit einem besonderen Fokus auf Adipositas und Altersmedizin ausgebaut.

„Die effektive Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zeigt sich insbesondere an der aktiven Beteiligung an Rettungszufahrten, die akute internistische und chirurgische Probleme sowie Schlaganfälle betreffen,“ betont Richard Gauss vom Wiener Gesundheitsfonds. Diese Zusammenarbeit unterstreicht nicht nur die interdisziplinäre Kompetenz, sondern auch das Engagement der Klinik, qualitativ hochwertige Patientenversorgung sicherzustellen.

Das könnte dich auch interessieren:



Ein Hernalser will mit einer Petition das „Brickerl“ retten.

Bezirkschef führt Gespräche für eine mögliche Weiterführung.

Wiener Landescup-Finale zwischen Rapid und Sport-Club 1b.