Hernals: Stadt unterstützt Innovationen im Grätzl mit bis zu 500.000 Euro

Das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ fördert Baumaßnahmen an Bestandsgebäuden in den entsprechenden Gebieten mit Zuschüssen von bis zu 500.000 Euro.



WIEN/HERNALS. Ende des vergangenen Jahres wurde das innovative Stadterneuerungsprogramm „WieNeu+“ auf Hernals ausgeweitet. Mit diesem Programm sollen nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen direkt in den Stadtvierteln umgesetzt werden. MeinBezirk berichtet darüber:

Neue Förderungen für eine bessere Zukunft in Hernals

WieNeu+ bietet ein umfassendes Paket aus finanziellen Unterstützungen und fachlichem Know-how, betont die Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Im Fokus stehen innovative Ideen und Lösungen, um bestehende Gebäude klima- und zukunftsfähig zu gestalten. Durch die Grätzlförderung wird nun eine wertvolle Unterstützung für Eigentümerinnen und Eigentümer bereitgestellt. Innovative Sanierungsmaßnahmen können mit Zuschüssen von bis zu 500.000 Euro gefördert werden, was eine erhebliche Entlastung für viele bedeutet.

Gemeinsam für das Grätzl



Zusätzlich zur direkten Förderung von Sanierungsmaßnahmen können bereits vorab Planungen, wie beispielsweise die Erstellung von Vor- oder Machbarkeitsstudien, mit bis zu 30.000 Euro unterstützt werden. „Klimagerechtes Sanieren lohnt sich für die Hernalser Bürgerinnen und Bürger somit jetzt besonders“, hebt Bezirkschef Peter Jagsch (SPÖ) hervor.

Durch die Grätzlförderung erhalten Eigentümerinnen und Eigentümer die Möglichkeit, die finanziellen Lasten für bauliche Maßnahmen nicht allein tragen zu müssen. „Die Fördermittel bieten eine Chance, um neue Wege zu gehen, Ressourcen gemeinsam zu nutzen und die Lebensqualität im Grätzl zu verbessern“, erklärt Selma Arapović, Klubobfrau der Neos Wien und Stadtentwicklungssprecherin.

Für weitere Informationen zur Grätzlförderung steht das Team von WieNeu+ telefonisch, per E-Mail und persönlich zur Verfügung. Anträge können unkompliziert online gestellt werden. Alle notwendigen Informationen sowie die Antragsformulare findest du unter www.wieneuplus.wien.gv.at.

