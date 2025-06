Hervorragende Nasenarbeit der Hundestaffel in Wörgl

Vier Teams der Hundestaffel Wörgl haben den ersten offiziellen Personenspürhunde-Test des Roten Kreuzes in Tirol erfolgreich bestanden.

WÖRGL (red). Vor Kurzem erlebte die Hundestaffel des Roten Kreuzes Kufstein, mit Ortsstelle in Wörgl, einen ganz besonderen Tag. Zum allerersten Mal wurde in Tirol ein offizieller Personenspürhunde-Test (Mantrailer) des Roten Kreuzes in Wörgl durchgeführt.

Die Hundestaffel wurde Anfang 2024 neu gegründet und besteht aus Personensuchhunden sowie zertifizierten Hundeführern. Diese Ausbildung ermöglicht es den Hunden und ihren Besitzern, im Ernstfall Menschenleben zu retten. Die Teams wurden speziell dafür geschult, vermisste Personen effektiv zu suchen und zu finden, was besonders in Notsituationen entscheidend sein kann.

Personenspürhunde, auch als Mantrailer bekannt, nutzen ihren ausgeprägten Geruchssinn, um spezifische Duftspuren zu verfolgen. Anhand von Geruchsträgern wie Kleidungsstücken oder persönlichen Gegenständen der vermissten Personen können die Hunde die Spur aufnehmen und über lange Distanzen verfolgen. Diese Fähigkeit ist besonders in der Vermissten- und Rettungssuche von unschätzbarem Wert.

Die erfolgreiche Absolvierung des Tests ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der Hundestaffel Wörgl und stärkt die Einsatzbereitschaft des Roten Kreuzes in der Region. Die Teams unterzogen sich strengen Prüfungen, die nicht nur die Fähigkeit der Hunde zur Spurensuche, sondern auch das Training der Hundeführer umfassten. Dies stellt sicher, dass die Einsätze sowohl effizient als auch sicher für alle Beteiligten sind.

Um die beeindruckenden Ergebnisse und den wertvollen Beitrag der Hundestaffel weiter zu unterstützen, stehen up-to-date Trainings und regelmäßige Fortbildungen auf der Agenda. In der Zukunft plant die Hundestaffel, weitere Tests abzuhalten und sich an regionalen Übungen zu beteiligen, um ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern und das Bewusstsein für ihre wichtige Arbeit zu schärfen.

Die erfolgreich absolvierte Prüfung ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Bestätigung für die harte Arbeit der Hundeführer sowie der Hunde selbst. Ihre Leistungen werden die Fähigkeit des Roten Kreuzes, in kritischen Situationen zu reagieren, weiterhin stärken und die Sicherheit der Bürger in Tirol erhöhen.





