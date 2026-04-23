Herzinfarkt-Survival in Wien: Niedrige Akut-Sterblichkeit trifft auf hohen Bedarf an nachfolgender Prävention

Herzinfarkt: Niedrige Akut-Sterblichkeit, aber hoher Bedarf an Sekundärprävention in Wien

In Wien überleben derzeit 97 von 100 Betroffenen einen Herzinfarkt in der Akutphase. Die akute Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt wird als mittlerweile niedrig beschrieben.

Gleichzeitig gilt das Risiko für weitere kardiovaskuläre Ereignisse in den zehn Jahren nach einem Herzinfarkt als hoch. Fachleute verweisen deshalb auf die Bedeutung einer konsequenten Sekundärprävention.

Alexander Niessner, Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung der Wiener Klinik Landstraße, sieht bei der Sekundärprävention nach Herzinfarkt großen Aufholbedarf. Im Mittelpunkt stehen dabei das individuelle Risikoprofil und die Lebenslage der Patientinnen und Patienten. Niessner betont, dass Sekundärprävention Zeit und eine individuelle Anpassung braucht.

An der Wiener Klinik Landstraße gibt es eine Ambulanz für Höchstrisiko-Patientinnen und -Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Dort wird laut Niessner eine individuelle Sekundärprävention umgesetzt. Er ermutigt Betroffene nach einem Herzinfarkt, eine Rehabilitation zu machen. Derzeit nehmen jedoch weniger als 20 Prozent der Herzinfarkt-Betroffenen eine Rehabilitation in Anspruch.

Die medikamentöse Behandlung nach einem Herzinfarkt wird individuell abgestimmt. Ein gesunder Lebensstil umfasst dabei regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und den Verzicht auf Nikotin. Niessner gibt an, dass die überwiegende Anzahl der Patientinnen und Patienten eine medikamentöse Therapie braucht, um bestimmte LDL-Cholesterin-Zielwerte zu erreichen, und erläutert, dass parallel dazu auf eine fettarme Ernährung geachtet werden soll.

Eine aktuelle Studie bezieht sich auf Patientinnen und Patienten mit bekannter kardiovaskulärer Erkrankung. Laut dieser Untersuchung führt eine Senkung des LDL-Cholesterins von durchschnittlich 66 auf 56 mg/dl zu einer Reduktion weiterer kardiovaskulärer Ereignisse um ein Drittel.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden als Todesursache Nummer eins in der EU bezeichnet. Die moderne Medizin hat die akute Sterblichkeit bei diesen Erkrankungen in den vergangenen 50 Jahren um 90 Prozent reduziert.

Im Wiener Gesundheitsverbund werden jährlich rund 1.700 Herzinfarkte behandelt. Fünf Kliniken des Verbundes gewährleisten gemeinsam mit dem Hanusch-Krankenhaus an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr eine Herzinfarkt-Versorgung inklusive interventioneller Eingriffe. Zu diesen fünf Kliniken zählen auch die Klinik Landstraße und das AKH Wien.

Die Bedeutung der Sekundärprävention und der Wandel in der kardiologischen Behandlung stehen im Mittelpunkt des Kongresses „Kardiologie im Dialog“ in der Klinik Landstraße. Die Veranstaltung findet an einem Freitag und Samstag statt. Diskutiert werden dabei aktuelle Behandlungsstrategien, neue therapeutische Möglichkeiten und die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen.