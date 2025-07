HFL Frauen: Grazer Hobbyfußballliga setzt auf weiblichen Zuwachs

In der Hobbyfußballliga Graz (HFL) hat die erste Spielzeit der Frauenliga begonnen, in der vier Mannschaften um den Meistertitel des neu geschaffenen Wettbewerbs kämpfen. Die Liga zielt darauf ab, sowohl Spielerinnen als auch neue Teams zur Teilnahme zu ermutigen.

GRAZ. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die HFL ein zentraler Punkt der Grazer Hobbyfußballszene. Momentan treten in den allgemeinen Spielklassen 39 Mannschaften in vier Ligen an. Obwohl Frauen prinzipiell laut Regelwerk erlaubt sind, stellten sie bislang die Ausnahme dar. Aus diesem Grund wurde 2023 eine eigenständige Frauenliga ins Leben gerufen, die derzeit aus den vier Teams FV Legion X, streetFootball, Grazer BSK und Panthera Graz besteht.

Wie läuft die Premierensaison der neuen Frauenliga? „Es ist großartig, dass diese Liga endlich an den Start geht, nachdem es lange Überlegungen dazu gab“, sagt Katharina Kaspers, Spielerin von Panthera, in einem Interview mit MeinBezirk. Sie äußert die Hoffnung, dass im kommenden Jahr „der Modus etabliert wird und sich weitere Teams finden, die am Wettbewerb teilnehmen“, da es bei den bestehenden Teams Schwierigkeiten gebe, genügend Spielerinnen zu mobilisieren.

Frauenteams und Spielerinnen gesucht

Trotz der Herausforderungen sieht Kaspers die Zukunft optimistisch. Das Potenzial im heimischen Frauenfußball sei groß: „Die Liga bietet eine tolle Gelegenheit für Spielerinnen, die nicht auf höchstem Niveau spielen möchten oder aus zeitlichen Gründen kein Vereinsleben haben, dennoch regelmäßig aktiv zu sein und Spaß am Spiel zu haben.“ Dies könnte insbesondere für Anfängerinnen ansprechend sein, die auf der Suche nach einer ungezwungenen Sportumgebung sind.

Kaspers weist darauf hin, dass die bestehenden Unterschiede zwischen den Teams kein unüberwindbares Hindernis darstellen: „Je mehr Teams sich anschließen, desto mehr wird sich das Niveau angleichen. Viele Teams sind erst kürzlich gegründet worden.“ Die offene Atmosphäre in der HFL Frauenliga ermöglicht es auch Neulingen, sich zu integrieren. „Die Freude am Sport steht im Vordergrund, unabhängig vom Ergebnis“, betont sie. Die Liga fungiert als „Prototyp“ für die Entwicklung von Frauenhobbyfußballstrukturen, die allen Interessierten offenstehen.

Kontakt zu den Teams

Interessierte Spielerinnen sind herzlich eingeladen, sich den bestehenden HFL-Frauenmannschaften anzuschließen. Informationen und Kontaktstellen sind verfügbar unter:

Weitere Informationen und Kontakte zur HFL Graz finden Sie hier: www.hflgraz.at

