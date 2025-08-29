Hidalgo: Pariser Bürgermeister erhält Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Wien

Eine Delegation unter der Leitung der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo (PS) besuchte am Donnerstag Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in Wien. Teil des Besuchs war auch die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien. Die Partnerschaft zwischen den französischen und der österreichischen Hauptstadt besteht seit 2010, was einen Rahmen für den Austausch von Wissen und Erfahrungen bietet.

WIEN/PARIS. Aktuell findet in Wien ein bedeutender Klima-Gipfel der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften (PAS) sowie der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften (PASS) statt. Unter den zahlreichen internationalen Gästen ist auch Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Während dieses Gipfels wurde sie im Rathaus von ihrem Amtskollegen Michael Ludwig empfangen, der die Gelegenheit nutzte, die enge Zusammenarbeit zwischen Wien und Paris zu loben.

Laut Bürgermeister Ludwig sind die beiden Städte stets bestrebt, „sehr enge und gute Beziehungen zu pflegen und viele gemeinsame Anliegen zu verfolgen.“ Die seit 2010 bestehende Kooperation umfasst den Austausch im Bereich Smart City sowie die Förderung von Freundschaft und Zusammenarbeit.

Bürgermeister Ludwig würdigte Hidalgo nicht nur als erste Bürgermeisterin von Paris, sondern auch als internationale Stimme für lebenswerte, gerechte und zukunftsfähige Städte. Er betonte, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in den beiden Metropolen stark verwoben sind und somit einen gemeinsamen Nenner bilden. Diese Erkenntnis könnte nicht aktueller sein, da viele Städte weltweit unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden.

Einwanderin zur Bürgermeisterin

Geboren 1959 in Spanien, wanderte Hidalgo 1971 mit ihrer Familie nach Frankreich aus. Seit April 2014 leitet sie die Geschicke von Paris und hat in dieser Zeit über 500 Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt. Dazu zählen umfassende Gebäudesanierungen, massive Baumpflanzungen und die Förderung alternativer Verkehrskonzepte. Bürgermeister Ludwig erkannte Hidalgo als Vorbild an und verwies auf die positiven Auswirkungen ihrer Politik auf die Lebensqualität in Paris.

Ludwig betonte auch, dass Wien sich in Punkto Klimapolitik „keineswegs verstecken“ müsse. Die Stadt strebt an, bis 2040 klimaneutral zu sein und setzt auf Konzepte wie Kreislaufwirtschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse. Er ist überzeugt, dass Städte die Hauptakteure im Kampf gegen die Klimakrise sind, da hier die Auswirkungen wie Hitze und Umweltbelastungen direkt erlebt werden.

Eintrag ins Goldene Buch

Bürgermeisterin Hidalgo bedankte sich für den herzlichen Empfang und sah die Eintragung ins Goldene Buch als eine große Ehre an. Sie schätzt Wien als „lebenswerte und moderne Stadt“. Die gemeinsamen Ideale beider Städte sind laut Hidalgo eine starke Verbindung, die sich in ihrem Engagement für soziale und klimatische Fragestellungen zeigt.

Neben der Klimapolitik erwähnte Hidalgo auch die Wohnungskrise in der EU und lobte Wiens Ansätze zur Wohnbaupolitik. Sie betont, dass Wien in dieser herausfordernden Zeit ein Vorbild sei und dass die Stadtpolitik als Grundlage für Lösungen gegen die Wohnungskrise dient.

