In einer feierlichen Ansprache errinnerte Präsident Wladimir Putin an den bedeutenden Beitrag der Alliierten im Weltkrieg, den Russland stets würdigen wird. Laut Putin ist die Rolle der Widerstandskämpfer, der alliierten Armeen und des „mutigen Volkes Chinas“ für den Sieg von unschätzbarem Wert. Diese Erwähnung unterstreicht Russlands Bestreben, historische Narrative zu nutzen, um gegenwärtige geopolitische Spannungen zu untermauern und das eigene nationale Sentiment zu stärken.

Gleichzeitig betonte Putin, dass ganz Russland hinter der Offensive in der Ukraine stehe. „Das ganze Land, die Gesellschaft und das Volk unterstützen die Teilnehmer dieser speziellen Militäroperation“, behauptete er. Diese Bemerkung verdeutlicht, wie wichtig die militärischen Aktivitäten für das nationale Selbstverständnis und die politische Agenda der russischen Führung sind. Russland betrachtet sich zudem als „unzerstörbare Barriere gegen Nazismus, Russophobie und Antisemitismus“, was eine klare Botschaft an seine Gegner im Westen sendet.

Die Paraden auf dem Roten Platz, die Tausende Soldaten und schweres Militärgerät zeigen, zogen auch internationale Staatsgäste an, insbesondere aus Asien und Afrika. Unter den wichtigsten Gästen von Putin befindet sich in diesem Jahr Xi Jinping, der Partei- und Staatschef Chinas. Weiterhin wurden Staats- und Regierungschefs aus verschiedenen Ländern erwartet, darunter:

Brasilien

Kuba

Laos

Belarus

Armenien

Kasachstan

Kirgistan

Tadschikistan

Usbekistan

Turkmenistan

Als einziger Regierungschef eines EU- und NATO-Landes wurde der slowakische Premierminister Robert Fico in Moskau erwartet, zusammen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic.

Aufgrund der anhaltenden Bedrohungen seitens der Ukraine, die angekündigt hat, sich nicht an eine von Putin angeordnete Waffenruhe zu halten, wurden die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verschärft. Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz, um die Sicherheit der Parade zu gewährleisten. Um die Veranstaltung zu schützen, wurden folgende Maßnahmen getroffen:

Vollständige Sperrung des Zentrums für den Autoverkehr

Einschränkungen für zahlreiche Ein- und Ausfahrten aus Moskau

Teilweise Schließungen von U-Bahn-Stationen

Probleme mit dem mobilen Internet, die seit Tagen anhalten

Vor der Hauptparade in Moskau fanden bereits in Russlands fernem Osten und in Sibirien kleinere Militäraufmärsche statt, etwa in Wladiwostok, Chabarowsk, Krasnojarsk und Nowosibirsk. Insgesamt gibt es rund 30 Paraden im ganzen Land.

Unter den etwa 10.000 Teilnehmern der Parade in Moskau sollen Medienberichten zufolge auch Soldaten zahlreicher anderer Staaten sein, die in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sind. Zu den Highlights der Parade gehören traditionell:

Panzer

Flugabwehrsysteme

Raketensysteme

Außerdem ist eine Flugshow mit russischen Kampfjets angekündigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die militärischen Feiern nicht nur der Erinnerung an den Krieg dienen, sondern auch als politische Statement fungieren, um die Standhaftigkeit Russlands inmitten internationaler Isolation zu betonen. Diese Feierlichkeiten sind ein starkes Symbol für den nationalen Zusammenhalt.