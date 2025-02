Hietzing: Anwohner beziehen neuen Gemeindebau am Küniglberg

Der neue Gemeindebau am Montecuccoliplatz in Wien-Hietzing wird nun von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Umgebung bezogen. In diesem modernen Wohnkomplex sind insgesamt 62 einmalige Wohnungen entstanden, die nicht nur individuellen Wohnraum bieten, sondern auch einen begrünten Innenhof, Spielplätze und Gemeinschaftsräume umfassen.

WIEN/HIETZING. Anstelle eines ehemaligen Supermarktes wurde in der Opitzgasse 29 ein erstklassiger Gemeindebau errichtet, der mit 62 leistbaren Wohnungen aufwartet. Kürzlich zogen die ersten 130 neuen Bewohnerinnen und Bewohner in diesen urbanen Wohntraum ein, der nur einen Steinwurf von Montecuccoliplatz und Hochheimgasse entfernt liegt.

Jede Wohnung im neuen Komplex zeichnet sich durch Energieeffizienz aus und verfügt über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Eine spezielle Gemeinschaftsdachterrasse sorgt nicht nur für einen atemberaubenden Blick über die Stadt Wien, sondern bietet auch die Möglichkeit zum Gärtnern und zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Zusätzlich befindet sich im Erdgeschoss ein einladender Gemeinschaftsraum mit schönem Blick ins Grüne, der den Austausch der Nachbarn fördern soll. Auch ein neuer Supermarkt wird in naher Zukunft vor Ort eröffnen, was die Lebensqualität der Anwohner zusätzlich erhöht.

Gemeindebau mit barrierefreiem Zugang und Spielplätzen

Der Gemeindebau bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten, darunter Ein- und Zweizimmerwohnungen sowie großzügigere Familienwohnungen. Ein moderner Aufzug, der über eine Rampenanlage zugänglich ist, gewährleistet, dass alle Wohneinheiten barrierefrei erreichbar sind. Der Außenbereich des Gebäudes umfasst einen grünen Innenhof, der zum Entspannen einlädt, sowie attraktive Spielplätze für Kinder.

„Dieser ‚Gemeindebau Neu‘ ist ein Musterbeispiel für nachhaltigen sozialen Wohnbau in unserer Stadt. Wir haben neue Familienwohnungen geschaffen, ohne dafür Flächen versiegeln zu müssen. Diese Art von Wohnraum ist in Hietzing dringend nötig“, erklärt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).

Ökologisch und sozial verantwortlich

„Ich heiße die neuen Hietzingerinnen und Hietzinger herzlich willkommen in dem lebenswertesten Bezirk Wiens“, sagt Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert (ÖVP) bei der Schlüsselübergabe. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Marcel Höckner (SPÖ) ergänzt: „Mit diesem Projekt haben wir es geschafft, leistbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig neue Flächen zu schonen. Außerdem zeugen der Fernwärmeanschluss und die Photovoltaikanlage auf dem Dach von unserem hohen ökologischen Standard.“

