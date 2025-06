Hietzing: Im „Shinkoko“ wird die japanische Teekultur gefeiert

Im Teehaus „Shinkoko“ in Hietzing findet man alles für den fernöstlichen Teegenuss – einschließlich einer tiefen Verbindung zur japanischen Lebenskultur. MeinBezirk hat dieses bemerkenswerte Geschäft besucht.

WIEN/HIETZING. In einem charmanten kleinen Häuschen am Rande von Hietzing, versteckt am Ende einer Sackgasse, haben Andreas Hagn und Susanne Halbeisen ihr eigenes Teereich erschaffen. Mit ihrem Geschäft „Shinkoko“ bringen sie ein Stück Japan in die österreichische Hauptstadt. Es handelt sich nicht nur um den Verkauf von asiatischen Produkten; das Paar sieht sich als Botschafter der japanischen Teekultur. Ihre Mission ist es, die besonderen Traditionen und Werte, die mit der japanischen Teezeremonie verbunden sind, dem westlichen Publikum näherzubringen.

Für die Zen-Buddhisten ist Tee mehr als ein Getränk – er ist ein zentraler Bestandteil ihres Lebensstils. Andreas und Susanne laden dazu ein, die Spiritualität und Ruhe, die mit dem Teegenuss verbunden ist, zu entdecken und in die westliche Welt zu tragen.

Frische und Geschmack

Im Einklang mit der japanischen Ästhetik ist der Schauraum bei „Shinkoko“ schlicht und elegant gestaltet. Auf klaren, minimalistischen Holzregalen sind die Teesorten und Zubehör elegant angeordnet. Gäste haben die Möglichkeit, durch Kostproben in die faszinierende Welt des Tees einzutauchen und neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.

Die Inhaber importieren ihre japanischen Tees in außergewöhnlicher Qualität. „Wir beziehen unsere Produkte von ausgewählten Produzenten und legen großen Wert auf Frische und Geschmack“, erklärt Hagn. Das Wort „Shinkoko“ bedeutet so viel wie „gemeinsam in Stille“ und spiegelt die Philosophie des Teehauses wider.

Tee und Zubehör

Um das Geschmackserlebnis zu vertiefen, bietet „Shinkoko“ eine vielfältige Auswahl: von beliebten Sorten wie Sencha und Matcha bis hin zu weniger bekannten Tees wie Hōjicha und Kukicha. Zudem finden Kunden edles Zubehör für authentische Teezeremonien: von Teekannen und Schalen bis hin zu Fachliteratur und Räucherwerk, um die Meditationspraxis zu vervollständigen.

Kürzlich wurde zudem ein Teehaus im Garten eröffnet, das Raum für Veranstaltungen bietet, aber auch eine einladende Atmosphäre schafft, in der Tee genossen und Gedanken ausgetauscht werden können. „Neben den klassischen Aufgüssen bieten wir auch moderne Getränke an, die im Trend liegen, wie Fruchtpüree-Latte und Cold Brews“, sagt Halbeisen.

Bei „Shinkoko“ erhält man nicht nur Produkte, sondern auch wertvolle Tipps zur perfekten Zubereitung, wodurch jeder Besuch fast zu einer kleinen Reise ins Land der aufgehenden Sonne wird. „Shinkoko“ befindet sich in der Jakob-Steinger-Gasse 17/1 im 13. Bezirk. Weitere Informationen finden Sie unter www.shinkoko.at.

