Hietzing: Leckeres handgemachtes Eis bei „Anton’s Tafel“

Im Sommer wird in Wien gerne viel Eis genossen, und der Eissalon „Anton’s Tafel“ in Hietzing ist hierfür ein beliebter Anlaufpunkt. Hier wird handgemachtes italienisches Eis angeboten, das nicht nur als Kugeln im Stanitzel erhältlich ist, sondern auch als kunstvoll gestaltete Eistorten für jeden Anlass.

WIEN/HIETZING. Bei steigenden Temperaturen ist die Lust auf eine erfrischende Abkühlung kaum zu widerstehen. Die Anwohner von Hietzing haben dafür den Eissalon Anton’s Tafel (Hietzinger Hauptstraße 28 und 174) entdeckt. Der Eissalon ist ein wahrer Geheimtipp für Eisliebhaber.

MeinBezirk hatte das Vergnügen, die Inhaber Anton und Irina Rusnak in ihrem Eissalon zu besuchen. Stolz erzählen die beiden von ihrem Familienbetrieb, den sie seit 2017 mit viel Hingabe führen. Die Corona-Pandemie brachte nicht nur Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Geschäfte. Seither können sie ihre köstlichen Kreationen an zwei Standorten auf der Hietzinger Hauptstraße angeboten, täglich von März bis Oktober.

Die Beliebtheit des Eises bei den Einheimischen ist unübersehbar: Bereits vor 12 Uhr stehen Kunden wie eine Großmutter mit ihrer Enkelin in der Schlange und überlegen, wie viele Kugeln sich im Budget ihrer Taschengeldausgaben ausgehen. Eine Kugel handgemachtes Eis kostet hier 2,20 Euro.

„Saisonalität und Qualität stehen bei uns an oberster Stelle“, erklärt Anton Rusnak mit einem Lächeln. „Wir machen keine halben Kugeln“, fügt Mitarbeiter David fröhlich hinzu, während er einen neuen Stanitzel befüllt. Im Hinblick auf die Erntezeiten können die Kunden bald mit einem speziellen Hollunder-Limetten Eis rechnen, was die Vorfreude nur steigert.

Die Anwohner genießen ihr Eis oft auf dem direkt angrenzenden Kirchenplatz, einem schattigen Ort, der besonders in den Sommermonaten sehr geschätzt wird, betont Irina Rusnak.

Für jeden Wunsch gewappnet

Was Anton’s Tafel besonders macht, beschreibt Irina mit einem strahlenden Lächeln: „Es ist die Handarbeit und die Leidenschaft, die wir in unser Eis stecken.“ Neben den klassischen Eissorten kreiert sie auch individuell gestaltete Eistorten, die auf Vorbestellung erhältlich sind.

Von einer Eistorte, die dem Sprechenden Hut aus „Harry Potter“ nachempfunden ist, bis hin zu Figuren aus dem berühmten Spiel „Minecraft“ – keinen Wunsch lassen Irina und ihr Team unerfüllt. Mit über 500 Silikonformen, viele davon von der Natur inspiriert, kreiert das Team konstant neue und kreative Eissorten.

„Ich liebe es, neue Formen zu sammeln“, schmunzelt Rusnak. Dabei sind die Kreationen nicht nur optisch ansprechend. In einer Verkostung in der Redaktion von MeinBezirk haben wir zehn verschiedene Eissorten getestet, und das Feedback war einhellig: fünf von fünf möglichen Kugeln – das Eis hält, was es verspricht!

Beeindruckend ist der frische Geschmack der Eissorten, insbesondere bei Melone und Zitrone, die mit echtem Obst hergestellt werden. Auch die Spezialität „Sachertorte“ hält, was der Name verspricht, und vermittelt ein vollmundiges Geschmackserlebnis.

Anton’s Tafel ist an der Hietzinger Hauptstraße sowohl an der Nummer 28 als auch an der Nummer 174 zu finden. An beiden Standorten gibt es das Eis nur „to go“, und die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 19 Uhr. Für mehr Informationen und zur Bestellung von Eistorten besuchen Sie die Webseite antons.at.

