Hietzing: Nach der Schließung des Pflegeheims gab es zügige Unterstützung beim Umzug

Die Schließung des Meidlinger Pflegeheims Tivoli hat für zahlreiche Seniorinnen und Senioren die Suche nach einem neuen Zuhause erforderlich gemacht. 31 heimkehrenden Bewohnerinnen und Bewohnern wurde die Aufnahme im Haus Trazerberg in Hietzing ermöglicht. Dort kamen Verantwortliche zusammen, um den neuesten Stand der Umzugsvorbereitungen zu erörtern.

WIEN/HIETZING/MEIDLING. Ein Umzug stellt immer eine Herausforderung dar. Doch wenn mehr als 100 Seniorinnen und Senioren in nur wenigen Wochen ihr Zuhause verlassen und in ein neues Heim umziehen müssen, sind Organisation und Zusammenarbeit unerlässlich. Diese intensive und unerfreuliche Situation wurde durch die plötzliche Schließung des Kursana-Pflegewohnhauses Wien-Tivoli in Meidling noch verschärft.

Nachdem der private Betreiber Ende Januar die Schließung des Hauses bekannt gab, war schnelles Handeln gefragt. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem Fonds Soziales Wien (FSW), dem Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) und der Stadt Wien konnten alternative Plätze für die Betroffenen gefunden werden.

Viele Seniorinnen und Senioren fanden im frisch sanierten Haus Trazerberg ein neues Zuhause. | Foto: David Bohmann

Das Haus Trazerberg in der Schrutkagasse 63 wurde zum neuen Zuhause für viele der ehemaligen Bewohner. In einem kürzlichen Treffen informierten Vertreter des FSW, des KWP sowie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) über die Fortschritte des Umzugs.

Neue Plätze für 68 Bewohner

Bei der Ankündigung der Schließung lebten 87 Pflegebedürftige im Kursana-Heim, darunter auch einige Selbstzahler. Laut FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler war es entscheidend, dass niemand zurückgelassen wurde. In den vergangenen Wochen wurden 68 Plätze für die Senioren organisiert, 64 von ihnen haben bereits ihr neues Zuhause erreicht, darunter 31 Pensionistinnen und Pensionisten, die jetzt im Haus Trazerberg wohnen.

Die Umzugsplanung erforderte akribische Vorbereitungen. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, betonte die Wichtigkeit, Angehörige rechtzeitig zu informieren und die Betroffenen entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu unterstützen. Der Samariterbund Wien stellte zudem effektive Transportlösungen bereit.

Modernität, Licht und ein grünes Umfeld

Im neu renovierten Haus Trazerberg haben nicht nur die neuen Bewohner Einzug gehalten, sondern auch einige ehemalige Mitarbeiter von Kursana. Insgesamt 30 von ihnen werden künftig im Haus tätig sein. Das Trazerberg, das von 2022 bis 2024 modernisiert wurde, bietet nun 112 zusätzliche Pflegeplätze.

Die Bewohner Anna und Karl Nakladal fühlen sich in der Abteilung „Orangerie“ des Hauses sehr wohl. Anna äußerste: „Meine Nichte hat uns berichtet, wie schön es hier ist.“ Sie loben das moderne, helle und grüne Ambiente sowie die hervorragende Küche.

Für den Sozialstadtrat Hacker war die plötzliche Schließung des Hauses in Meidling bedauerlich, aber der erfolgreiche Umzug unterstreicht die Verlässlichkeit der Pflegeversorgung in Wien. „Ich danke allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Engagement, die betroffenen Senioren in dieser schwierigen Situation schnell zu helfen“, so Hacker abschließend.

