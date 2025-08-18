Hietzing: Neue Operationsmethode wird im Orthopädischen Krankenhaus erprobt

Das Orthopädische Spital Speising beteiligt sich an einer europaweiten Studie zur Erforschung einer innovativen Knorpeloperation namens „Nose2Knee“.

WIEN/HIETZING. Eine bahnbrechende Methode zur Behandlung von Arthrosen im Bereich der Kniescheibe wird aktuell im Orthopädischen Spital Speising (OSS), Speisinger Straße 109, getestet. Dieses Verfahren, das als „Nose2Knee“ bekannt ist, könnte eine bedeutende Verbesserung in der regenerativen Medizin darstellen.

Bei der „Nose2Knee“-Technik wird Gewebe aus der Nasenscheidewand entnommen. „Die gewonnenen Knorpelzellen werden im Labor vermehrt und nach entsprechender Züchtung präzise an den geschädigten Stellen im Knie implantiert, wodurch neues Knorpelgewebe entstehen kann“, erklärt Christian Albrecht, der die Studie am OSS leitet. Diese Methode könnte nicht nur die Lebensqualität der Patienten steigern, sondern auch den Heilungsprozess effizienter gestalten.

Vielversprechende Resultate

Die ersten Ergebnisse dieser Methode zeigen auf, dass sie sich bereits bei isolierten Knorpeldefekten als sehr effektiv erwiesen hat. Erste Untersuchungen an Patientinnen und Patienten mit Kniearthrose berichten von vielversprechenden Fortschritten. Bisher wurden über 65 Operationen nach diesem Verfahren durchgeführt, und nun wird die Methode im Rahmen einer internationalen, durch die EU geförderten Studie weiter erforscht.

Nose2Knee-Studie am Orthopädischen Spital Speising

In der Untersuchung wird die Effektivität der mit gezüchtetem Knorpel durchgeführten Behandlungen mit konventionellen Therapien verglichen. Insgesamt sind elf klinische Zentren in ganz Europa an diesem großen EU-geförderten Forschungsvorhaben beteiligt, wobei Speising die einzige Klinik in Österreich ist, die an diesem Projekt teilnimmt.

Weniger Schmerzen im Knie

Patientinnen und Patienten, die mit dieser Methode behandelt werden, unterziehen sich zwei Operationen: Zunächst wird ein sehr kleiner Teil des Nasenknorpels entnommen. Diese Maßnahme sollte keine negativen Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Nase haben. Die gewonnenen Zellen werden dann im Labor vermehrt und in einer zweiten Operation präzise an die betroffene Stelle im Knie gebracht.

Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese neuartige Methode Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Knie erheblich reduzieren könnte. Dies könnte die Therapielandschaft für Kniearthrose-Patienten nachhaltig verändern.

Mehr Nachrichten zum Thema Gesundheit:

Abteilung im Orthopädischen Spital zum Kniezentrum ausgezeichnet

Unterstützung für Forschung zur Genesung im Grünen

Modernisierung der Wiener Spitäler unter Druck aufgrund von Sparmaßnahmen