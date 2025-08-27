Hietzing: Zusätzlicher Schutz für die tierischen Teichbewohner gefordert

Eine Hietzinger Leserin hat sich an MeinBezirk gewandt: Sie möchte mehr Ruhe für Wildtiere am Lainzer Teich. Das sagt die MA 45 – Wiener Gewässer dazu.

WIEN/HIETZING. Die Meinung der Hietzingerinnen und Hietzinger ist gefragt – zahlreiche Leser haben sich erneut bei MeinBezirk gemeldet und äußern ihre Wünsche zur Verbesserung ihrer Umgebung. Unter ihnen ist auch Sabrina, die sich mehr Schutz für die Wildtiere am Lainzer Teich wünscht. Ihre Anliegen sind nicht nur für die Tiere wichtig, sondern auch für die Erholung der Menschen, die diese Naturlandschaft genießen.

Sabrina ist leidenschaftliche Spaziergängerin im Erholungsgebiet an der Lainzerbachstraße. „Die Stille zwischen Schilf und Wasser, umgeben von Enten, Amphibien und einer Vielzahl von Vögeln, bereichert jeden meiner Besuche“, erzählt sie. Leider führt die unachtsame Handhabung der Besucher häufig zu Störungen der Wildtiere, insbesondere durch frei laufende Hunde, das Füttern der Tiere und laute Aktivitäten während der Brutzeit der Wasservögel. Daher fordert sie mehr Hinweisschilder und Aufklärung für alle Besucher des Gebietes. Auch eine Kontrolle oder gar eine Einzäunung von sensiblen Brutstätten während kritischer Zeiten könnten wohl überlegene Maßnahmen sein.

Abstand und Leinenpflicht

Am Lainzer Teich finden sich zahlreiche Arten von Amphibien, Fischen und Vögeln. Zu den Stammgästen zählen Stockenten, Teichhühner sowie Silber- und Graureiher, wie die MA 45 (Wiener Gewässer) auf Nachfrage mitteilt. Um den bestehenden Herausforderungen entgegenzuwirken, wurden bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt, wie das Aufstellen von Hinweistafeln mit Verhaltensregeln, ein Fütterungsverbot für Wasservögel und die Lenkung des Besucheraufkommens durch festgelegte Wege.

Die MA 45 betont, dass es aktuell keine weiteren Maßnahmen geplant sind, jedoch geben sie folgende Verhaltensvorschläge zur Erhaltung dieses Naturraums: „Besucher sollten ausreichend Abstand zu den Wildtieren halten, um Stress oder Fluchtreaktionen zu vermeiden. Junge Tiere dürfen keinesfalls berührt oder mitgenommen werden.“ Zudem ist es wichtig, auf das Füttern von Wasservögeln zu verzichten und Hunde an der Leine zu führen. Generell gilt: Auf den Wegen bleiben, keinen Müll hinterlassen und unnötigen Lärm vermeiden.

