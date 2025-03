Hietzinger Künstler: Die vielfältigen Rollen des ikonischen Cornelius Obonya

Cornelius Obonya gehört zu den bekanntesten Schauspielern Wiens, sowohl auf der Theaterbühne als auch im Film. Der talentierte Darsteller aus Hietzing sprach mit MeinBezirk über seinen bisherigen Werdegang und seine Leidenschaft zur Schauspielerei.

WIEN/HIETZING. Schon in seiner Kindheit träumte Cornelius Obonya davon, Baumeister zu werden, inspiriert durch seinen Nachbarn, der diesen Beruf erlernt hatte. Doch im Alter von 16 Jahren erkannte der Sohn des berühmten Schauspielerehepaares Elisabeth Orth und Hanns Obonya seine wahre Berufung: „Ich wollte immer Schauspieler werden, weil ich durch diesen Beruf viel von meiner Kindheit mitnehmen kann. Ich liebe es, mich zu verkleiden und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen“, so der Hietzinger im Gespräch mit MeinBezirk.

Um sich in seinem Handwerk zu etablieren, investierte Obonya viel Zeit in die Entwicklung seiner Fähigkeiten, insbesondere in das Singen und Tanzen, um auch in Musicals überzeugen zu können. „Ich hatte das Glück, in jungen Jahren einige großartige Mentoren an meiner Seite zu haben, die mir wertvolle Ratschläge für meine Karriere gegeben haben“, erzählt der Schauspieler. Seine erste große Rolle spielte Obonya am Wiener Volkstheater, wo er in Neil Simons „Brighton Beach Memoirs“ als Eugene das Publikum begeisterte.

Zusammenarbeit mit Theatergrößen

Die Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren wie Luc Bondy, Robert Wilson und Andrea Breth war für Obonya prägend. Über seine langjährige Zusammenarbeit mit Breth, die sich über 15 Jahre erstreckte, berichtet er: „Sie hat mir viel beigebracht, insbesondere wie man Texte bearbeitet und Geschichten auf der Bühne erzählt“.

Besonders hervorzuheben ist seine Darbietung in der Tragikomödie „Das weite Land“ von Arthur Schnitzler, für die er während der Salzburger Festspiele als Paul Kreindl von Andrea Breth inszeniert wurde. Darüber hinaus verkörperte Obonya von 2013 bis 2016 eine der bekanntesten Rollen des Theaters: „Jedermann“ in den Salzburger Festspielen.

Filmpremiere in Berlin

Im legendären Burgtheater überzeugte Obonya mit zeitlosen Klassikern der internationalen Literatur, darunter Lessings „Emilia Galotti“ und Tennessee Williams‘ „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. Auch die Filmarbeit bietet dem vielseitigen Künstler spannende Herausforderungen.

Obonya war nicht nur in deutschen Fernsehserien wie „Tatort“ zu sehen, sondern übernahm auch bedeutende Rollen in internationalen Produktionen wie „The New Look“. In dem österreichischen Spielfilm „Wie man normal ist und die Merkwürdigkeiten der anderen Welt“ spielt er einen Vater, der seine Tochter aus einem psychiatrischen Krankenhaus entlässt. Dieses Werk feierte kürzlich seine Premiere bei den 75. Internationalen Filmfestspielen in Berlin.

Engagiert in Hietzing

Cornelius Obonya hat eine enge Verbindung zu Hietzing, wo er lebt und seine Inspiration schöpft. „Der Bezirk ist ruhig und grün und kombiniert städtisches Flair mit hoher Lebensqualität, was mich immer wieder begeistert“, sagt er.

Das könnte dich auch interessieren:

Heinz Zubers unvergessene Rollen für Jung und Alt

Ein spannendes Leben und ein vielseitiges Werk