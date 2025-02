Hietzinger Verein: Kreative Entfaltung als Heilmittel in Krisenzeiten

Die beiden Kunsttherapeutinnen Sabine Schwarz und Birgit Gartler haben einen neuen Verein in Hietzing gegründet, um Menschen unkompliziert und vor allem kostenlos Zugang zur Kunsttherapie zu ermöglichen. Der Titel „Kunsttherapie mit Begleitung in schweren Zeiten“ spiegelt das Konzept wider.



WIEN/HIETZING. Auch schwer erkrankte Personen können unbeschwerte Momente erleben und mit ihren eigenen Händen wertvolle Dinge gestalten. Die Kunsttherapie bietet Menschen, die eine schwere Phase durchleben, die Möglichkeit, kreativ zu sein – was zu mehr Leichtigkeit und Lebensqualität führen kann.

Um dieses wertvolle Angebot für Betroffene zugänglicher zu machen, haben die Kunsttherapeutinnen Sabine Schwarz und Birgit Gartler den gemeinnützigen Verein „Kunsttherapie mit BisZ“ ins Leben gerufen. „BisZ“ steht für „Begleitung in schweren Zeiten“. In diesem Bereich haben die beiden Therapeutinnen bereits viel Erfahrung sammeln können.

Kostenloses Angebot

Obfrau des Vereins ist die Hietzingerin Sabine Schwarz, die unter anderem Menschen begleitet, die Hospiz- oder Palliativversorgung benötigen, sowie Personen, die an Krebs erkrankt sind. „Meine Kollegin Birgit Gartler hat zudem die Schwerpunkte Onkologie und Demenz“, erklärt die Kunsttherapeutin und Fotografin Schwarz. Das Angebot richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene.

Während der Fonds Soziales Wien (FSW) Kunsttherapie in Institutionen unterstützt, muss diese Art der Hilfe außerhalb solcher Einrichtungen bislang selbst finanziert werden, erläutert Schwarz. Der neue, gemeinnützige Verein möchte den Betroffenen ein kostenloses Angebot bereitstellen.

Wenn die Worte fehlen

Aktuell befindet sich der Verein in der Startphase. „Wir führen derzeit Gespräche mit Sponsoren und Spendern. Interessierte können sich bereits bei uns anmelden, und wir freuen uns darauf, bald die ersten Klienten besuchen zu können.“ Das Angebot richtet sich an alle, die eine schwere Zeit durchleben.

Die therapeutische Wirkung ihrer Arbeit ist für Schwarz offensichtlich. „In der Psychotherapie oder psychologischen Behandlung drücken sich die Menschen mit Worten aus. Doch in bestimmten Situationen fehlen manchen Menschen die Worte.“ Hier können Schwarz und Gartler Unterstützung bieten.

Ein Vermächtnis schaffen

Sie sind mobil und kommen direkt zu den Klienten in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Im Trolley haben sie die notwendigen Materialien dabei, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ob Malen, Gestalten, Basteln oder Tanzen – jeder kann sich auf seine Weise ausdrücken.

Natürlich können auch Menschen, die wissen, dass sie aufgrund einer Erkrankung sterben werden, laut Schwarz durch kreative Tätigkeiten ihre Lebensqualität steigern. „Viele möchten etwas schaffen, das auch über ihren Tod hinaus Bestand hat. Manchmal dient die Kunsttherapie jedoch einfach als Ablenkung, die ein wenig Leichtigkeit ins Leben bringt. Und das ist genauso wertvoll.“

Das könnte dich auch interessieren:

Liesinger Ball bietet heuer Falco und Taxitänzer

„Namaste“ heißt es jetzt in der Schulklasse