Hiking Steiermark: Rappold Peak Cross – Rappold Hut to Rappoldkogel and Back.

Wandern Steiermark: Rappold Gipfelkreuz Tour von Rappold Hütte nach Rappoldkogel und zurück.



Trekking in der Steiermark: Diese Wanderung führt zum Rappoldkogel, einem beeindruckenden Aussichtspunkt in der Steiermark. Der Ausgangspunkt ist die Rappold Hütte, die über eine gut markierte Schotterstraße erreichbar ist. Auf dem Weg begegnet man zahlreichen freilaufenden Kühen – eine langsame Fortbewegung ist hier empfehlenswert! Der Pfad führt durch idyllische Wälder und über Wiesen, wobei alle Wege klar ausgeschildert sind.

Für den Aufstieg zum Gipfel ist Trittsicherheit notwendig. Wer den schmalen und teilweise felsigen Pfad wählt, sollte zudem schwindelfrei sein und bereit sein, einige kleine Klettereoften zu meistern. Doch die Mühen lohnen sich: Oben angelangt, eröffnet sich ein atemberaubendes Panorama über die majestätischen Gipfel der Umgebung. Vom Rappoldkogel aus hat man eine hervorragende Sicht auf viele andere Berge, was diese Tour besonders bei Wanderfreunden beliebt macht. Wanderer haben die Möglichkeit, weiterführende Routen und Weitwanderwege zu erkunden, die durch die malerischen Landschaften der Steiermark führen – eine perfekte Gelegenheit, die Natur und Ruhe dieser geschützten Region in vollen Zügen zu genießen. Informationen über andere Wanderungen und Tipps für die Region finden Interessierte auf meiner Website: mrperspektivefotos.at.

