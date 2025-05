Hiking the Rote Wand in Tyrol, Styria

Wandern zur Roten Wand in Tyrnau, Steiermark

Bei meinem letzten Ausflug in die beeindruckende Natur der Steiermark führte mich meine Wanderung zur majestätischen Roten Wand nahe Tyrnau. Diese Region, bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften, bietet nicht nur eine Vielzahl an Wanderwegen, sondern auch die Möglichkeit, die lokale Tierwelt zu beobachten. Ich hoffte darauf, einige Steinböcke vor die Kamera zu bekommen, die in dieser Gegend heimisch sind.

Die Anreise zum kostenpflichtigen Parkplatz gestaltete sich unkompliziert. Ich zahlte den Parkschein bequem per NFC-Funktion mit meiner Karte – ein praktisches Feature, das vor allem in den modernen Zeiten von Vorteil ist. Der Preis betrug 6 Euro und der Parkschein war gültig von 6:00 bis 19:00 Uhr. (Automat Nr. 1: Ticket-Nr. 5737, bitte hinter der Windschutzscheibe gut sichtbar ablegen).

Nach dem Parken ging ich nach links in die eigentliche Wanderroute. Die Wanderung zur Roten Wand ist eine beliebte, aber nicht zu anspruchsvolle Tour, die sich gut für einen Tag in der Natur eignet. Der Weg führte durch dichte Wälder und vorbei an blühenden Wiesen, die in den Monaten Mai und Juni besonders farbenfroh sind. Die Region ist für ihre Artenvielfalt bekannt, und während meiner Wanderung entdeckte ich zahlreiche Pflanzen- und Tierarten, die zum Teil endemisch sind.

Die Rote Wand selbst, ein markanter Kalksteingipfel, beeindruckt mit ihren steilen Felswänden und der tiefen roten Farbe, die durch das Eisenoxid im Gestein entsteht. Die Aussicht von oben ist spektakulär und bietet ein atemberaubendes Panorama über die umliegenden Berge der Schladminger Tauern. Hier oben hat man die Möglichkeit, auch seltene Tierarten wie den Steinbock zu beobachten, die bekannt dafür sind, in diesen Höhenlagen zu leben.

Für alle, die eine solche Wanderung planen, empfehle ich festes Schuhwerk und ausreichend Wasser, da die Route an einigen Stellen recht steil und schroff ist. Ein gut ausgestatteter Rucksack mit Snacks kann den Erlebniswert zusätzlich erhöhen.

Die Region Tyrnau in der Steiermark ist zudem ausgezeichnet ausgeschildert, was das Finden der Wanderwege erleichtert. Es lohnt sich, die Zeit zu nehmen, um die beeindruckende Natur in Ruhe zu genießen. Zudem gibt es in der Umgebung zahlreiche Möglichkeiten für einen gemütlichen Einkehrschwung, um die lokalen Spezialitäten zu probieren, bevor man sich auf den Rückweg macht.

Insgesamt war mein Ausflug zur Roten Wand eine unvergessliche Erfahrung, und ich kann jedem Naturliebhaber nur empfehlen, diese Wanderung in seine nächste Reiseplanung einzubeziehen!





Source link