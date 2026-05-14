Hilfe auf vier Pfoten: Tiertafel in Wels entlastet armutsgefährdete Tierhalter

Neue Tiertafel in Wels unterstützt armutsbetroffene Tierbesitzer

In Wels gibt es für armutsbetroffene Tierbesitzer eine neue Anlaufstelle. Die OÖ Tafel bietet dort Tierfutter und Zubehör zu geringen Preisen an.

Ein Kilogramm Tierfutter wird bei der Tiertafel in Wels um etwa 50 Cent weitergegeben. Pro Besuch kann Tierbedarf für maximal drei bereits vorhandene Tiere abgeholt werden.

Die Tiertafel wird einmal pro Monat angeboten. Die Sachspenden stammen von Tierbedarfsunternehmen und von Privatpersonen.

Entstanden ist das Angebot, nachdem Verantwortliche der OÖ Tafel bei ihren Kundinnen und Kunden Bedarf bemerkt hatten. Viele der armutsbetroffenen Tierhalter, die die Tiertafel nutzen, kommen in der Regel auch selbst zum kostengünstigen Essen und Einkaufen zur OÖ Tafel.

Bei höherem Bedarf könnte die Tiertafel in Wels ausgebaut werden. Seitens des Betreibers Alex Hehenberger gibt es zudem Überlegungen, künftig Tierarztkosten mitzufinanzieren.