Hinweise gesucht: Polizei fahndet nach maskiertem Täter nach Überfall

Ein maskierter Täter hat am Samstag einen Supermarkt in Graz-Lend überfallen und dabei mit den Worten „Geld her“ Bargeld gefordert. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

GRAZ. Am Samstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde der Mitarbeiter eines Supermarkts an der Annenstraße in Graz von einem unbekannten Maskierten am Lieferanteneingang überrascht. Der 23-jährige Angestellte öffnete die Tür und wurde sofort von dem Täter in den Supermarkt gedrängt. Der Mann verlangte nach Bargeld und drängte den Angestellten zur Herausgabe.

Flucht auf einem E-Scooter

Nach der Auslieferung von Bargeld aus einem Tresor flüchtete der maskierte Täter in unbekannte Richtung auf einem E-Scooter. Der Betrag, den er erbeutet hat, ist zurzeit noch unklar. Der Mitarbeiter blieb zum Glück unverletzt, konnte jedoch eine genaue Beschreibung des Täters abgeben. Er beschrieb ihn als etwa 185 Zentimeter groß, mit einer schlanken Statur, heller Hautfarbe und auffallend blauen Augen. Der Mann sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent, der möglicherweise auf Herkunft aus dem ehemaligen Jugoslawien hindeutet.

Zeugen dringend gesucht

Der maskierte Überfallene trug dunkle Kleidung, dunkle Wollhandschuhe sowie eine schwarze Sturmmaske oder einen Schlauchschal, der ihn teilweise maskierte. Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Täter bewaffnet war. Die Ermittler appellieren an die Öffentlichkeit und bitten um Informationen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Hinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark unter 059133/60 3333 oder unter dem Polizeinotruf 133 zu richten.

Solche Überfälle sind ein zunehmendes Problem in städtischen Gebieten, wo oft die Anonymität der Täter als Vorteil genutzt wird. Grazer Bürger sind aufgerufen, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden. Dies trägt zur Sicherheit in der Gemeinschaft bei.