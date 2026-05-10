Historische Titelchance für LASK: Kann der Triumph nach 61 Jahren wiederholt werden?

LASK kann sich am Sonntag zum österreichischen Meister krönen

Der LASK steht vor dem möglichen Gewinn des zweiten Fußball-Meistertitels der Vereinsgeschichte. 61 Jahre nach dem bisher einzigen Triumph kann die Entscheidung am Sonntag um 17.00 Uhr fallen.

In der vorletzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe empfängt der LASK in der Linzer Raiffeisen Arena Red Bull Salzburg. Parallel dazu tritt Titelverteidiger Sturm Graz beim TSV Hartberg an.

Der LASK würde den Meisterteller erhalten, wenn die Linzer Red Bull Salzburg besiegen und Sturm Graz in Hartberg nicht gewinnt. Auch bei einem Unentschieden des LASK gegen Salzburg wäre der Titelgewinn möglich, falls der TSV Hartberg gegen Sturm Graz siegt.

Das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg ist ausverkauft. Neun Tage vor der Partie hat der LASK bereits den ÖFB-Cup gewonnen.

Ausgangslage und Trainerstimmen

Trainer des LASK ist Dietmar Kühbauer. Er hat die Mannschaft Anfang Oktober übernommen, als der Klub auf dem vorletzten Tabellenplatz stand. Kühbauer fordert von seinem Team, cool zu bleiben und fokussiert zu sein. Übernervosität sei im Fußball kein Ratgeber, erklärte er. Er wünsche sich nicht, dass jemand „am Rad dreht“ oder „etwas Neues erfinden muss“.

Kühbauer möchte zudem keine Zwischenstände aus der Parallelpartie auf der Anzeigetafel sehen. Begründet wird dies damit, dass sich der LASK auf das eigene Spiel konzentrieren solle. In der laufenden Bundesliga-Meistergruppe ist der LASK laut Einschätzung im Artikel die beste Mannschaft.

Vor rund einem Monat hatte der LASK Red Bull Salzburg auswärts mit einem Tor in der 95. Minute besiegt. Kühbauer erwartet nun ein ähnliches Spiel. Es stünden zwei Mannschaften einander gegenüber, die den Sieg wollen und brauchen.

Salzburg will Titelrennen offenhalten

Wenn Red Bull Salzburg das Spiel in Linz nicht gewinnt, ist der Klub laut Einschätzung im Artikel vor der Schlussrunde aus dem Titelrennen. Salzburg reist mit dem Ziel nach Linz, zu gewinnen und aus einem Zweikampf um den Meistertitel einen Dreikampf zu machen.

Trainer Daniel Beichler erklärte, man wolle in den 90 Minuten alles investieren, um das Spiel in Linz zu gewinnen. Er bezeichnete den LASK als „sehr formstark“. Seit Kühbauer Trainer in Linz sei, habe sich die Mannschaft stark verbessert und spiele insgesamt sehr stabil. Zudem habe der LASK seit der Übernahme durch Kühbauer die meisten Punkte geholt.