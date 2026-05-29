Historische Villa Beer öffnet Türen für Benefizauktion: Einmalige Übernachtung und Promi-Treffs für den guten Zweck

Benefizauktion: Eine Nacht in der Villa Beer zugunsten von Folter- und Kriegsüberlebenden

In der Villa Beer wird eine Benefizauktion zugunsten von Folter- und Kriegsüberlebenden veranstaltet. Versteigert wird unter anderem eine exklusive Übernachtung in dem historischen Gebäude.

Die Villa Beer wurde in den Jahren 1929/1930 von Josef Frank und Oskar Wlach errichtet und ist seit 2026 für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Dachgeschoss können Gästezimmer gemietet werden, in denen Übernachtungen möglich sind.

Eine Nacht im Architekturjuwel

Das Betreuungszentrum Hemayat versteigert im Rahmen der Auktion eine Nacht in der Villa Beer. Das Angebot umfasst einen Aufenthalt von 24 Stunden für maximal vier Gäste. Hausherr Lothar Trierenberg empfängt die Gäste persönlich und führt sie durch das Gebäude.

Die Benefizauktion wird über das Dorotheum abgewickelt. Dabei können auch Zeitspenden mit bekannten Persönlichkeiten ersteigert werden.

Prominente Zeitspenden und Mitbieten

Zu den Angeboten zählen ein Kaffeehausbesuch mit Josef Hader, ein Schweizer Raclette-Abend mit Milo Rau sowie eine Jause in der Präsidentschaftskanzlei mit Doris Schmidauer.

Mitgeboten werden kann beim Sommerfest am 12. Juni um 19:45 Uhr im Unteren Belvedere, Rennweg 6. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, online an der Benefizauktion teilzunehmen. Informationen zur Auktion sind unter www.dorotheum.com/hemayat abrufbar.