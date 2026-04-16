Historischer Jesuitensaal in Wien erstrahlt in neuem Glanz: Denkmalgeschützter Saal wird Herzstück von innovativem Wissenschaftszentrum Q

Deckenfresko im Jesuitensaal restauriert – denkmalgeschützter Saal wird Teil von neuem Wissenschaftszentrum

Das Deckenfresko im Jesuitensaal der bisherigen „Aula der Wissenschaften“ in der Wollzeile in Wien wird seit fast 30 Jahren immer wieder restauriert. Die aktuellen Arbeiten sollen mit dem Internationalen Tag des Denkmals am 18. April abgeschlossen sein und an einem Samstag beendet werden.

Der älteste Theatersaal Wiens soll 2027 als Teil von „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ neu eröffnet werden. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Wollzeile wird dafür nach Plänen von Mohr Niklas Architekten umgebaut und soll 2027 als „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ seine Türen öffnen.

Restaurierung durch erfahrenes Team

Die Deckenmalerei im Jesuitensaal stammt von Anton Hertzog und Franz Anton Danne und wurde laut Restaurator Jörg Riedel im 18. Jahrhundert geschaffen. Riedel arbeitete bereits in den 1990er-Jahren als Student an einem neuen Aufhängungssystem der Deckenmalerei.

Im März nahmen Jörg Riedel und seine Frau Julia Kolar, ebenfalls Restauratorin, die Arbeiten am Deckenfresko wieder auf. Das Restauratoren-Paar passt Fehlstellen des Freskos farblich an das Gesamtbild an, ohne das Original zu übermalen.

„Q“ als neuer Ort für Wissenschaft

Christopher Lindinger ist Gründungsdirektor von „Q. Dein Raum für Wissenschaft“. „Q“ steht nach Angaben von Lindinger und den drei Trägerinstitutionen für „Question“, für Neugier und für den Beginn jeder Erkenntnis.

Das „Q“ soll vor allem ein Ort für junge Erwachsene und Jugendliche sein. Dem jungen Publikum sollen Ausstellungen, Mitmachlabors und verschiedene Austauschformate angeboten werden. Laut Pater Christian Marte, Leiter der Jesuitengemeinschaft in Wien, sollen im Jesuitensaal künftig Wissenschaft und Gesellschaft thematisiert werden.

Founding Lab und Unterstützung für Denkmalpflege

Im Mai eines Jahres soll im ersten Wiener Gemeindebezirk ein „Founding Lab“ gegründet werden. Es soll ein Raum für die Entwicklung der ersten Inhalte von „Q“ sein und als Veranstaltungsort für erste Pop-up-Events dienen.

Trägerorganisationen von „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ sind die Österreichische Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und die Technische Universität Wien. Sie werden vom Wissenschaftsministerium, vom Bildungsministerium und von der Österreichischen Gesellschaft der Denkmalfreunde unterstützt.

Die Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft der Denkmalfreunde heißt Christa Pinz. Nach ihren Angaben unterstützt die Gesellschaft die zeitgerechte Fertigstellung der Restaurierung des Deckenfreskos mit einer Spende.