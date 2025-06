Hitzewelle: Graz entwickelt Hitzeaktionsplan für extreme Situationen

Die sommerlichen Temperaturen in Graz werden voraussichtlich weiter ansteigen. Die Stadt verfolgt einen umfassenden Hitzeaktionsplan, der in extremen Fällen aktiv wird.

GRAZ. In den letzten Jahren waren die Hitzetage in Graz immer deutlicher spürbar, und auch in diesem Sommer werden erneut hohe Temperaturen prognostiziert. Um auf diese Herausforderung zu reagieren, hat die Stadt Graz einen Hitzeaktionsplan entwickelt, der bei extremen Wetterereignissen zum Tragen kommt. Dieser Plan wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen städtischen Abteilungen erarbeitet und berücksichtigt alle Aspekte des täglichen Lebens, von den Arbeitsbedingungen bis hin zur Gesundheit der Bürger.

Präventionsmaßnahmen

Neben dem Aktionsplan betont die Rathauskoalition die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen, die insbesondere auch vulnerablen Gruppen zugutekommen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hebt die Zusammenarbeit mit der Caritas hervor, die in Form der wiedereröffneten Bahnhofsmission Unterstützung bietet. Hier können Menschen ohne festen Wohnsitz ausruhen, sich duschen und kalte Getränke erhalten. Zudem wird in Kooperation mit der Diözese Graz-Seckau zehn Kirchen in der Stadt als „coole Orte“ ausgewiesen, wo Menschen Schutz vor der Hitze finden können. Andere ausgewiesene Orte sind das Foyer des Kunsthauses und die Stadtoase im Graz Museum.

Es wird auch verstärkt auf Stadtteilzentren geachtet, um Erholungsorte in der Nähe der Wohnorte der Grazer Einwohner zu schaffen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont die Notwendigkeit, mehr Bäume zu pflanzen und die Begrünung der Stadt voranzutreiben. Das Gesundheitsamt, unter der Leitung von Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ), wird zudem Hitzefächer mit nützlichen Tipps für heiße Tage verteilen. Doris Kampus (SPÖ) appelliert an Zivilcourage und gegenseitige Achtsamkeit an heißen Tagen.

Drei Stufen bei Extremfällen

Der Hitzeaktionsplan für Graz orientiert sich am Hitzeschutzplan des Landes Steiermark und gliedert sich in drei Stufen. Die Temperaturen werden von Mai bis September überwacht.

Bei gehäuftem Auftreten von Hitzetagen wird die Stadtbevölkerung über städtische Kanäle informiert, einschließlich Verhaltenstipps. Warnstufe wird aktiviert: Erwartet eine Hitzewelle mit Temperaturen über 27 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von über 60 Prozent, wird zwischen zwei Szenarien unterschieden:

Erwartet eine Hitzewelle mit Temperaturen über 27 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von über 60 Prozent, wird zwischen zwei Szenarien unterschieden: Dauer von drei bis zehn Tagen, ab dem vierten Tag finden Sitzungen des Kernteams statt, um Maßnahmen zu beschließen. Dauer über zehn Tage oder zusätzliche Risiken (z.B. Großveranstaltungen, Waldbrandgefahr), der behördliche Führungsstab wird in Bereitschaft gesetzt. Entwarnung: Nach Ablauf der Hitzewelle werden die Maßnahmen aufgehoben, und die Bevölkerung wird informiert.

Alle Informationen zum Grazer Hitzeaktionsplan sowie einfache Maßnahmen, die jeder umsetzen kann, sind auf www.graz.at/hitzeaktionsplan zu finden.

