Hitzewellen: Boku Wien beleuchtet die Herausforderungen der Abkühlung in heißen Städten

Studien der Universität für Bodenkultur (Boku) belegen, dass Städte wie Wien zu besonderen Hitze-Hotspots zählen. Im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojekts wird untersucht, wie man diese städtischen Wärmeinseln kühlen kann. Die Ergebnisse zeigen jedoch schnell, dass dem Vorhaben Grenzen gesetzt sind.

WIEN. Die Hitzewellen, die Wien in den letzten Juni- und Julitagen erlebte, mit Temperaturen über 35 Grad, sind in vielen Gegenden mittlerweile zur Normalität geworden. Laut Boku leiden vor allem städtische Gebiete unter dieser extremen Hitze, da sie durch ihre Bauweise besonders anfällig für Wärme sind.

Nachts, wenn es in ländlichen Regionen oft abkühlt, bleibt die Luft in den sogenannten „städtischen Wärmeinseln“ stickig und warm. Dichte Bebauung, versiegelte Flächen, Mangel an Vegetation sowie zusätzliche Wärmequellen wie Verkehr und Klimaanlagen sorgen dafür, dass die nächtliche Abkühlung stark behindert wird. Dies hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Umwelt, sondern erschwert auch die Erholung des menschlichen Körpers.

Zusätzlich zur globalen Erwärmung durch den Klimawandel trägt auch die urbane Struktur zum Problem bei. Ein interdisziplinäres Team um Philipp Weihs von der Boku beschäftigt sich daher im Projekt Imp-DroP (Impact of longer Drought Periods on Climate in Greater Vienna) mit den Auswirkungen von Hitzewellen und möglichen Abkühlungsmaßnahmen.

Frage der Verdunstung

Das Team untersucht verschiedene Maßnahmen, wie die gezielte Bewässerung von Gründächern, Parks und landwirtschaftlichen Flächen zur Verdunstungskühlung. Auch die Reduzierung der Wärme, die durch Verkehr und Klimaanlagen entsteht, wird betrachtet. Ferner werden technologische Ansätze wie der Einsatz von Photovoltaikanlagen näher analysiert, um die Temperatur in der Stadt zu senken.

Die Forschung zeigt, dass zwar tatsächlich Maßnahmen zur Abkühlung existieren, diese aber begrenzt effektiv sind. An vier verschiedenen Standorten, darunter das AKH und die Rewe-Zentrale, wurden meteorologische Stationen installiert, um Temperaturen und Bodenfeuchte zu messen. Mithilfe dieser Daten konnten die Kühlwirkungen verschiedener Ansätze ermittelt werden.

Maximale Abkühlung von 3 Grad

Satellitenaufnahmen zeigen, dass Hitze-Hotspots nicht nur in dicht besiedelten Bezirken auftreten, sondern auch in landwirtschaftlich geprägten Gebieten, wo unbewässerte Felder zur Erwärmung beitragen. Die Berechnungen zeigen, dass die gezielte Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen die Temperatur lokal um bis zu 3 Grad senken könnte, im gesamten Wiener Stadtgebiet jedoch nur um etwa 0,2 Grad. Dies verdeutlicht die eingeschränkten Möglichkeiten der Maßnahmen.

Selbst wenn alle städtischen Grünflächen optimal bewässert werden, ist eine Temperaturreduktion von 1,5 Grad der Durchschnittswert. Philipp Weihs äußert sich dazu ernüchtert: „Selbst bei maximalen Anpassungsmaßnahmen reicht der Kühlungseffekt nicht aus, um die zukünftige Erwärmung zu kompensieren.“ Um dies zu verdeutlichen, würde es für eine umfassende Bewässerung 630.000 Kubikmeter Wasser pro Tag benötigen, während die Wiener Hochquellenleitungen nur 375.000 Kubikmeter liefern können.

Ein erheblicher Teil der städtischen Erwärmung ist zudem auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, etwa auf den Energieverbrauch von Gebäuden und Verkehr. Die Boku-Forscher haben umfangreiche Daten von Statistik Austria ausgewertet und mit innovativen Modellen kombiniert, um die Auswirkungen besser nachvollziehen zu können.

Notwendige Handlungsstrategien

Trotz der Sorgen um die Temporeduktion durch Bewässerung und Begrünung sind die Forscher optimistisch, dass ein umfassender Maßnahmenmix aus Stadtplanung und Ressourcennutzung helfen kann, Hitzeeffekte in Städten zu mildern. Empfehlungen beinhalten den Einsatz hitzeresilienter Anbaumethoden, die Optimierung der Fruchtfolgen in der Landwirtschaft, sowie nachhaltige Bewässerungstechniken.

Zusätzlich wird der Ausbau von Solarenergie auf begrünten Dächern als sinnvoll erachtet. Die Studienergebnisse zeigen, dass eine umfassende Integration von Photovoltaik in städtische Planungen ebenfalls zur Senkung der Temperaturen beitragen kann. Die Forschung hebt hervor, dass lokale Begrünung und Bewässerung zwar wichtig sind, doch allein nicht ausreichen, um die Zunahme der Temperaturen aufgrund des Klimawandels zu kompensieren.

