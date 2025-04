HLW Bildungskongress 2025 in Graz: Vernetzung beim dritten HLW-Kongress Österreichs – Kärntner Direktoren im Austausch mit Bildungsminister

Vernetzung beim dritten HLW-Kongress Österreichs

In Graz fand kürzlich der Bundeskongress der österreichischen Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLWs) statt.

Direktorinnen und Direktoren aus Kärnten nutzten das Event zur Vernetzung, als Think Tank für Bildungsinnovationen und für ein erstes Treffen mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Der Kongress, der Anfang April 2023 stattfand, war nicht nur ein Zusammentreffen von hochrangigen Vertretern des Bildungsministeriums, sondern auch eine Plattform für führende Wirtschaftsvertreter. Zu den prominenten Teilnehmern gehörten Ex-Infineon-Finanzchefin Monika Kircher, der steirische SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer und Anna Reismann von der Walter Group. Organisiert wurde der Kongress durch den Vorstand des Vereins der Direktorinnen und Direktoren von Höheren Lehranstalten in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark und der Gastgeberschule HLW Schrödinger unter der Leitung von Margareta Petermandl. Mehr als 80 Direktoren von HLWs aus ganz Österreich nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch Vertreter der acht HLW-Bildungsstandorte in Kärnten.

Vielseitig, praxisnah und zukunftsorientiert

Die Höheren Lehranstalten und Fachschulen für wirtschaftliche Berufe bieten ein umfassendes Ausbildungsangebot, das auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zugeschnitten ist. Durch ihre ein-, drei- und fünfjährigen Ausbildungsgänge fördern sie sowohl eine breite Allgemeinbildung als auch spezifische berufliche Qualifikationen. Diese Ausbildungen bereiten die Schüler auf Karrieren in den verschiedensten Bereichen vor, darunter die Dienstleistungsbranche, Tourismus, Handel und moderne Berufe im Bereich IT.

Experten heben hervor, dass die kommunikativen Fähigkeiten und die vielseitige Kompetenz von HLW-Absolvent:innen herausragende Merkmale sind – „HLW Absolvent:innen sind teamfähig, beherrschen den professionellen Umgang mit Kunden und haben eine praktische Herangehensweise“, betonte Direktor Adi Lackner im Dialog mit Minister Wiederkehr.

Der Austausch zwischen Obmann Adolf Lackner und Minister Wiederkehr zeigte die enge Zusammenarbeit zwischen Direktor:innen und der Politik. Ein besonderes Kärntner Gastgeschenk – das bekannte HLW Kochbuch „Polsterzipf und Grantnschleck“ – sorgte dabei für viel Freude.

©HLW Direktorenverband, Ewald Staltner

Future Skills – Neue Kompetenzen in der Zukunftsgestaltung sind gefragt

Im Rahmen des Kongresses diskutierten die Schulleiter nicht nur mit Vertretern der Wirtschaft, sondern auch mit Wissenschaftlern, wie Daniela Freudenthaler-Mayrhofer von der FH Oberösterreich und IT-Managern großer Unternehmen. Der Schwerpunkt lag auf Future Literacy – einer Reihe von Kompetenzen, die notwendig sind, um auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein. Dabei standen Fähigkeiten wie der kompetente Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie bereits erprobte Soft Skills wie Neugier, Teamfähigkeit, analytisches Denken und Problemlösung im Vordergrund.

Minister Wiederkehr: „Bildung soll Freude bereiten“

In seinen Eröffnungsansprachen betonte der frisch ernannte Bildungsminister Christoph Wiederkehr nicht nur die Bedeutung von Bildung für die gesellschaftliche Entwicklung. Er wünscht sich, dass die Schüler Freude am Lernen und am Unterricht haben. Dies soll unter anderem durch mehr Autonomie für die Schulen und attraktive Angebote für Lernende gefördert werden, so Sektionschefin Doris Wagner.

„Zusatzzertifikate und extern geprüfte Qualifikationen an Schulen sollen dazu beitragen, Talente noch besser zu fördern. Bereits jetzt können unsere Jugendlichen ihren Lebenslauf mit Qualifikationen, Praxisnachweisen und Auslandserfahrungen aufwerten und sind dadurch in der Arbeitswelt äußerst gefragt. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir weiter fortsetzen“, sind sich die Teilnehmer und Bildungsvertreter einig.

Für weitere Informationen und Details zur Veranstaltung besuchen Sie bitte die offizielle Webseite: www.hlw-bildungskongress.at