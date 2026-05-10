Hochzeits-Ringtrends im Wandel: Platin gewinnt durch steigende Goldpreise an Beliebtheit

Steigender Goldpreis: Nachfrage nach Platin-Eheringen nimmt zu

Der anhaltend hohe Goldpreis führt dazu, dass Platin als Material für Eheringe zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nach Angaben heimischer Juweliere entscheiden sich immer mehr Paare für Platinringe, während goldene Eheringe teurer geworden sind.

Der Mai gilt dabei als besonders beliebter Monat für Hochzeiten, in dem viele Paare ihre Ringe auswählen. Eheringe sind derzeit mit hohen Kosten verbunden, vor allem, wenn sie aus Gold gefertigt sind.

Goldpreis über Platin – veränderte Preisrelation

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 steigt der Goldpreis. Zum Jahreswechsel wurde ein Wert von 140.000 Euro pro Kilogramm erreicht, aktuell liegt der Goldpreis bei rund 130.000 Euro pro Kilogramm. Juweliere berichten, dass der Goldpreis inzwischen über dem von Platin liegt, auch wenn diese Entwicklung für die Schmuckbranche insgesamt als wenig relevant beschrieben wird.

Früher waren Platinringe laut Thomas Fessel, Gremialobmann für Uhren und Juwelen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, etwa um ein Drittel teurer als Goldringe. Dieses Preisverhältnis habe sich verändert. Gold werde am Weltmarkt stärker gehandelt und nachgefragt als Platin.

Platin als Alternative zu Weißgold

Für Personen, die einen hellen Ring suchen, wird Platin zunehmend zur Alternative zu Weißgold. Platin wird als stabileres Material im Vergleich zu Gold beschrieben, während sich Gold mit der Zeit abnutzt. Im Bildtext wird darauf hingewiesen, dass sich Weißgold schneller abnutzt als Platin. Wer hingegen einen goldfarbenen Ring möchte, entscheidet sich weiterhin für Gold.

In einer Straßenumfrage geben einzelne Personen an, dass ihnen Gold optisch besser gefällt oder es für sie hochwertiger wirkt. Gleichzeitig berichten Juweliere, dass Platin-Eheringe beliebter werden, seit der Goldpreis über dem Platinpreis liegt.

Deutlich gestiegene Ausgaben für Eheringe

Nach Angaben von Thomas Fessel gab man früher für ein Paar Eheringe zwischen 1.000 und 1.500 Euro aus. Inzwischen müsse man für ein Stück in dieser Preisspanne rechnen. Laut Bildtext sind die Preise für Ringe aus Weißgold oder Gelbgold in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Beim Kauf von Eheringen besteht nach wie vor die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben. Fessel berichtet, dass hier weiterhin „tief in die Tasche gegriffen“ werde. Spontane Schmuckkäufe würden hingegen seltener.

Mehr Bruchgold im Umlauf

Parallel dazu wird laut Juwelieren eher Gold zurückgegeben. Manche Menschen sammeln zu Hause alte Ketten oder kaputten Schmuck und wollen diese Stücke tauschen. Im Zusammenhang damit wird Bruchgold als alte Ketten, Armbänder oder Ringe beschrieben.

Fessel erklärt, dass bereits kleine Mengen Bruchgold Geld einbringen können. Für 14 Karat Bruchgold liege der Kurs derzeit zwischen 50 und 60 Euro, bei zwei bis drei Gramm seien rund 150 Euro möglich. Beim Ankauf von Bruchgold gilt demnach ein tagesaktueller Kurs.

Fessel rät dazu, Bruchgold im Fachhandel einzutauschen. Dort unterliegen Goldwaagen bestimmten Auflagen und müssen alle zwei Jahre geeicht werden.