Höhe Kunsthaus: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach schwerem Fahrradunfall am Lendkai

Am Mittwochmorgen kam es im Frühverkehr am Lendkai in Graz zu einem schwerwiegenden Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer E-Bike-Lenkerin. Die 60-jährige Frau aus Graz wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, während der 38-jährige Radfahrer ohne Verletzungen davonkam. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, dass sie bei der Ampel Grünlicht hatten. Die Polizei hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um Zeugen des Unfalls zu finden.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr, in der Nähe des Grazer Kunsthauses. Der Radfahrer befuhr den Radweg am Lendkai und plante, an der Kreuzung zur Erzherzog-Johann-Brücke nach links in Richtung Hauptplatz abzubiegen. Gleichzeitig wollte die E-Bike-Fahrerin, die von der Brücke kommend in Richtung Stadtmitte fuhr, die Kreuzung geradeaus überqueren. Bei dieser Kollision kam es zu dem fatalen Zusammenstoß.

Polizei sucht Augenzeugen



Die schwer verletzte E-Bike-Fahrerin wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht, wo sie behandelt wird. Ein Alkotest bei beiden Beteiligten verlief negativ, was darauf hinweist, dass Alkohol nicht als Faktor für den Unfall in Betracht kommt. Um die Umstände des Vorfalls besser zu verstehen, hat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133 654110 in Verbindung zu setzen.

