Höpperger Umweltschutz feiert: Höpperger bereit für die neue Ära

Eröffnung der modernisierten Sortieranlage von Höpperger Umweltschutz im Beisein von Minister Totschnig.

PFAFFENHOFEN. Die Kreislaufwirtschaft lebt von Innovation – und von Unternehmen, die Verantwortung übernehmen. In Pfaffenhofen wurde jetzt ein bedeutendes Zeichen für mehr Nachhaltigkeit gesetzt: Bundesminister Norbert Totschnig eröffnete kürzlich die modernisierte Sortieranlage für Leicht- und Metallverpackungen von Höpperger Umweltschutz, einem Vorreiter in der Abfallbewirtschaftung und im Recyclingprozess.

„Unternehmen wie Höpperger leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Diese moderne Anlage ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie Kreislaufwirtschaft in Österreich funktioniert – effizient, sicher und zukunftsorientiert“,

betonte Totschnig bei der Eröffnung.

Investition in die Zukunft der Wiederverwertung

Mit einer Investition von über vier Millionen Euro wurde die Sortieranlage in Rekordzeit von nur drei Monaten modernisiert. Diese Aufrüstung wurde notwendig, um den neuen gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden: Ab Anfang 2025 müssen in ganz Österreich Kunststoff- und Metallverpackungen gemeinsam im Gelben Sack bzw. in der Gelben Tonne gesammelt werden. Diese Änderungen sind Teil der EU-Richtlinie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, die darauf abzielt, recycelbare Abfälle zu reduzieren und die Recyclingquote bis 2030 auf mindestens 65 Prozent zu erhöhen.

Das neue Verfahren ermöglicht eine noch präzisere Trennung zwischen verschiedenen Kunststoffarten und Metallen. Ein hochmoderner Wirbelstromabscheider erkennt selbst kleinste Aluminiumteile – damit wird die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe optimiert und der Recyclingprozess gestärkt.

Sicherheit hat Priorität

Die erweiterte Sammlung bringt jedoch auch höhere Risiken mit sich, wie z.B. Brandgefahr durch falsch entsorgte Behälter. In Reaktion darauf hat Höpperger ein vollautomatisches Brandschutzsystem implementiert: Eine moderne Monitor- und Schaumlöschanlage erkennt frühzeitig Temperaturveränderungen und kann im Notfall schnell eingreifen.

Vorteile für Bürger:innen und Umwelt

Die neue Anlage wird entscheidend dazu beitragen, dass mehr Verpackungen recycelt und weniger verbrannt werden. So wird das Unternehmen auch zur Erreichung der von der EU geforderten Recyclingquote von 50 Prozent bis Ende 2025 beitragen.

„Die Modernisierung war ein großer Schritt für unser Unternehmen und für die gesamte Region“,

erklärt Thomas Höpperger, Geschäftsführer von Höpperger Umweltschutz.



„Wir sortieren jetzt schneller, effizienter und präziser. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft – mein besonderer Dank gilt auch allen beteiligten Firmen für die reibungslose und professionelle Umsetzung.“

Auch Geschäftsführer Harald Höpperger zeigt sich zufrieden: