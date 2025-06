„Hofpalaver“ im Alsergrund: Cécile Nordegg präsentiert Wiener Dialektlieder

Im Gespräch mit der talentierten Sängerin Cécile Nordegg: Warum sie plötzlich im Wiener Dialekt singt und was sie jungen Künstlerinnen und Künstlern rät, erfährst du hier.



WIEN/ALSERGRUND. „Eine einzigartige Mischung aus Klassik und nicht-klassischen Elementen“, beschreibt die Alsergrunder Künstlerin Cécile Nordegg ihre musikalischen Werke. Mit Wurzeln sowohl in der Musik als auch im Theater hat sie sich in Österreich einen Namen gemacht. Neben ihrer Musik ist sie vor allem als „Mama Putz“ aus der bekannten XXX-Lutz-Werbung in Erinnerung geblieben.

Diese frühe und vielfältige Prägung führte dazu, dass sie sowohl Schauspiel als auch Musik studierte und praktizierte. „Zunächst stand das Schauspiel im Vordergrund, doch die Musik übernahm bald die Führung“, erzählt Nordegg im Gespräch mit MeinBezirk. Ein prägendes Ereignis für ihre Karriere war eine Produktion, in der sie das Leben einer Schauspielerin musikalisch darstellte, was letztendlich auch zur Entstehung ihres ersten Albums führte.

Album „Hofpalaver“

Obwohl Nordeggs Musik dem Jazz zugeordnet wird, ist sie das Ergebnis eines aufregenden Crossover, der Elemente aus Rock, Pop und sogar Rave integriert. Sie betrachtet Musik als „allumfassendes Phänomen“ und möchte sich nicht auf eine einzige Richtung beschränken.

Ihre klassisch ausgebildete Stimme, geschult von dem renommierten Bariton Walter Berry, fungiert dabei als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Stilrichtungen. Zudem betrachtet sie ihre durch die Schauspielausbildung erlernte Sprache als ein eigenes Instrument. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte Nordegg ihr neuestes Album „Hofpalaver“, das erstmals Lieder im Wiener Dialekt enthält.

Das Album entstand in Zusammenarbeit mit Anneliese Dirnbauer, die sie in die Feinheiten des Wiener Dialekts einführte. Ursprünglich war ein Bonus-Track auf Wienerisch geplant, doch dies entwickelte sich zu einem vollständigen Album mit 19 Titeln. Musik, die sich klar von ihren vorherigen Werken unterscheidet, zumal sie meist auf Französisch singt.

Rat für künftige Künstler

Für angehende Künstler hat sie einen klaren Rat: „Achte nicht auf das Nein der Welt.“ Sie betont, dass Ablehnungen nichts mit der eigenen Person zu tun haben und somit nicht verletzen oder entmutigen sollten. Auch Nordegg selbst wird von solchen Hindernissen nicht aufgehalten und ist ständig offen für Neues. Ein kommendes Projekt ist ein Elektro-Remix-Album, das sie zusammen mit der Jazz-Geigerin Maria Salomon erarbeitet, und das darauf abzielt, „tanzbar“ zu sein und das Publikum, wie etwa auf der Pride-Parade, anzusprechen.

Nordegg ist viel unterwegs, insbesondere in Westafrika und Mittelamerika. Sie legt großen Wert darauf, ihre Alben oft live aufzunehmen – darunter ein spontan entstandenes Album im Senegal. Ihre künstlerische Philosophie besagt, dass man „das Stück leben lassen“ sollte, denn es ist nicht final, sondern kann durch verschiedene Musiker und Kulturen immer wieder neu interpretiert werden. Ihre Alben sind online verfügbar unter www.cecilenordegg.eu.

