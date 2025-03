Hofzeile 17: Kreatives Projekt der BAFEP Döbling auf Tour

Schülerinnen und Schüler der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Clara Fey Campus Maria Regina in der Hofzeile 17 haben ein kreatives Projekt gestartet, das ein starkes Zeichen für Kreativität und Nachhaltigkeit setzt.

WIEN/DÖBLING. Im Rahmen dieses innovativen Projekts haben die Schülerinnen und Schüler, zusammen mit ihrem Lehrerteam und der Schulleitung, sowie Gruppen aus dem Kindergarten und Hort, einzigartige Sessel gestaltet. Diese bunten Kunstwerke entstanden durch die Verwendung von Farben, kreativen Ideen und inspirierenden Botschaften, die die Vielfalt und Kreativität der Schule widerspiegeln sollten. Die Initiative wurde von der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAFEP) Clara Fey Campus Maria Regina ins Leben gerufen und zielte darauf ab, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kunst im Bildungsprozess zu schaffen.

Die festliche Präsentation der gestalteten Sessel fand kürzlich statt und diente nicht nur der Feier der kreativen Leistungen, sondern sollte auch die Gemeinschaft der Schule in ihrer gesamten Vielfalt präsentieren. Anstatt die alten Sessel der Veranstaltungshalle einfach zu entsorgen, erhielten sie eine zweite Chance und wurden in ein neues, kreatives Format verwandelt. Dieser Ansatz steht ganz im Zeichen der aktuellen Bewegungen zur Förderung von Umweltschutz und Ressourcenschonung.

Diverse Bildungsmöglichkeiten

Das Projekt hat nicht nur die Bedeutung der Nachhaltigkeit in den Blick genommen, sondern zugleich auch die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten an der Schule hervorgehoben. So besuchte auch Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) die Veranstaltung und zeigte sich begeistert von der Kreativität der Schüler und der schulinternen Gemeinschaft.

Die kunstvoll gestalteten Sessel werden künftig an verschiedenen öffentlichen Orten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aufgestellt, um von einem breiten Publikum bewundert zu werden. Die genauen Standorte, an denen die Sessel präsentiert werden, stehen derzeit noch nicht fest, aber die Initiative erzeugt bereits jetzt viel Vorfreude im Stadtteil und darüber hinaus.

