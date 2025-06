Hohe Ausgaben: Stadionerweiterung in Graz nur mit Investorenrealisation möglich

Der umfangreiche Stadionumbau in Graz wird erheblich teuer – die Machbarkeitsstudie schätzt die Kosten auf 150 Millionen Euro. Um das Projekt zu realisieren, sind externe Geldgeber erforderlich. Die Stadt hat signalisiert, dass sie bereit wäre, das Stadion teilweise zu privatisieren. Der Grazer AK (GAK) hat ebenfalls Interesse gezeigt, sich finanziell am Umbau zu beteiligen, allerdings unter bestimmten Bedingungen.

GRAZ/STEIERMARK. Nach der überraschenden Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie am Donnerstagabend ist die Debatte um den Stadionumbau in Graz neu entflammt. Die geschätzten Kosten in Höhe von 150 Millionen Euro werfen Fragen zur Finanzierung auf. Die Stadt Graz hat als Eigentümerin bereits zugesagt, 30 Millionen Euro beizusteuern. Auch das Land Steiermark zeigt Interesse an einer finanziellen Beteiligung, deren Höhe wird jedoch erst im Herbst konkretisiert, wenn das Budget für 2026 festgelegt wird.





Finanzielle GAK-Beteiligung



Die Verantwortlichen des Grazer AK äußern sich optimistisch über eine potenzielle finanzielle Beteiligung am Umbau, obwohl die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie etwas überraschend kam. Obmann-Stellvertreter Matthias Dielacher betont: „Es kommt darauf an, ob die Möglichkeit da ist, auch Partner mit ins Boot zu holen.“ Er warnt jedoch, dass es nicht sinnvoll sei, ein Stadion zu finanzieren, wenn man es anschließend wieder mieten muss.

Externe Partner sind auch ein zentraler Punkt in der Diskussion, und die Stadt hat die Notwendigkeit einer solchen Zusammenarbeit erkannt. Aus dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber heißt es: „Um das Projekt zu realisieren, wird es wahrscheinlich außenstehende Partner brauchen.“





Neue Miteigentümer möglich



Wenn externe Investitionen ins Stadion fließen, wirft das Fragen zum Eigentümerverhältnis auf. Die Stadtregierung hat bislang einen Verkauf des Stadions abgelehnt und möchte es auch künftig zu 100 Prozent in öffentlicher Hand halten. Dennoch zeigt sie sich offen für Beteiligungen durch Investoren. Der Wunsch, einen Sponsor nur für die Namensrechte zu finden, wird jedoch als wenig realistisch eingestuft.

