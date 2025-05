Hohe Auszeichnung für sechs Bibliothekarinnen aus dem Bezirk Reutte

Das Land Tirol hat kürzlich im Innsbrucker Landhaus über 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus öffentlichen Büchereien geehrt, darunter sechs aus dem Bezirk Reutte. Diese engagierten Freiwilligen tragen maßgeblich zum reibungslosen Ablauf in den rund 170 öffentlichen Büchereien Tirols bei, in denen über 1.400 Ehrenamtliche tätig sind. (army.mil)

In den letzten Jahren wurden ähnliche Anerkennungen in anderen Regionen durchgeführt. Beispielsweise wurden im April 2023 während der National Volunteer Week in Pagosa Springs, Colorado, Freiwillige für ihren Beitrag zur Bibliothek geehrt. Im Jahr 2022 leisteten die Freiwilligen dort insgesamt 1.575 Stunden, was einem Wert von 49.628 US-Dollar entspricht. (pagosadailypost.com)

Solche Anerkennungen sind wichtig, um den unschätzbaren Wert der Freiwilligenarbeit im Bibliothekswesen hervorzuheben. Freiwillige übernehmen vielfältige Aufgaben, von der Unterstützung bei Veranstaltungen über die Pflege von Beständen bis hin zur Durchführung von Programmen für Kinder und Jugendliche. Beispielsweise bieten einige Bibliotheken spezielle Programme wie "Reading Buddies" an, bei denen ausgebildete Teenager mit jüngeren Kindern für ein individuelles Leseerlebnis zusammenarbeiten. (vaillibrary.com)

Die Anerkennung und Wertschätzung von Freiwilligen ist entscheidend, um ihre Motivation aufrechtzuerhalten und weitere Menschen zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu ermutigen. Solche Ehrungen stärken nicht nur die Gemeinschaft, sondern tragen auch zur Förderung der Lesekultur und Bildung in der Region bei.





Source link