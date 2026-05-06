Hohenems im Glasscherben-Chaos: Stadt setzt 1.000 Euro Belohnung auf Vandalismus-Infos aus

Serie von Sachbeschädigungen in Hohenems – Stadt setzt Belohnung aus

Im Stadtgebiet von Hohenems kommt es seit Anfang des Jahres zu einer anhaltenden Serie von Sachbeschädigungen. Betroffen sind vor allem Glasscheiben, insbesondere Fensterflächen.

Die Täterschaft ist bislang unbekannt. Nach Angaben der Stadt Hohenems ist auch unklar, welcher Gegenstand für die Beschädigungen der Glasscheiben verwendet wurde.

Seit Jahresbeginn wurden in Hohenems mehr als 50 gleichgelagerte Vorfälle von Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Die Tatorte konzentrieren sich überwiegend auf den Bereich rund um den Bahnhof Hohenems.

Von den Sachbeschädigungen betroffen sind zudem Bushaltestellen im Bereich Hohenems sowie Firmengebäude entlang der L 190 (Rheintalstraße). In Einzelfällen waren auch private Wohnobjekte betroffen.

Die Stadt Hohenems hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. Diese ist für Hinweise vorgesehen, die zur Ausforschung oder Identifizierung der bislang unbekannten Täterschaft führen.