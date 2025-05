Holding Graz Linien: Klimaticket für Hunde und Katzen schlägt nicht ein

Wenn Bello mit der Bim fährt, kann das teuer werden. Während sich Klimatickets in Graz stark verkaufen, bleibt die Anzahl der vierbeinigen Fahrgäste relativ gering.

GRAZ. In Graz gilt: Hunde, die nicht in einem geeigneten Behältnis transportiert werden können, benötigen ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Anforderungen an ein solches Behältnis sind jedoch in den Regeln der Holding Graz Linien nicht genau festgelegt. Dies lässt Raum für Interpretationen und unterschiedliche Handhabungen.

In der Praxis handhaben es viele so, dass ihre Hunde kostenlos mitfahren, obwohl es sicherer wäre, ein Ticket zum halben Preis zu erwerben. Die Ticketpreise liegen innerhalb der Zone 101 bei 1,40 Euro für eine Stunde oder 2,90 Euro für einen Tag. Diese Regelung ähnelt den Preisen, die auch für Kinder gelten.

Für ein Jahres-Klimaticket müssen Hundebesitzer 299 Euro zahlen, wenn sie in Graz gemeldet sind; andernfalls beträgt der Preis 374 Euro. Diese Preise stoßen unter Hundehaltern größtenteils auf Verständnis, selbst wenn sie gelegentlich in sozialen Netzwerken diskutiert werden.

Hunde-Klimaticket bleibt selten

Während die Holding Graz Linien im letzten Jahr rund 96.000 Klimatickets verkauft hat, sind die speziellen Tickets für Hunde nur begrenzt nachgefragt. „Aktuell bewegt sich die Zahl der Hunde-Klimatickets im niedrigen zweistelligen Bereich“, erklärt Holding-Sprecherin Sara Schmidt.

Die Statistik über Schwarzfahrer enthält jedoch keine spezifischen Angaben über Hunde. Ein wichtiger Punkt: Assistenz- und Blindenführhunde dürfen mit einem gültigen Ausweis kostenlos reisen.

Regeln für den Transport von Tieren

Die folgenden Regeln gelten für den Transport von Tieren in den Fahrzeugen der Holding Graz Linien:

Hunde müssen einen bisssicheren Maulkorb tragen oder an einer kurzen Leine geführt werden (ausgenommen Blindenführ- und Assistenzhunde).

Kleintiere dürfen kostenlos in geeigneten Behältern transportiert werden, sofern andere Fahrgäste nicht belästigt oder gefährdet werden.

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Sicherung des Tieres liegt beim Besitzer.

