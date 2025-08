Holding rüstet auf: Schattenfolien für kühlere Grazer Öffi-Wartehäuschen

Im Sommer kann es in Graz sehr heiß hergehen, auch in den Wartebereichen der Öffentlichen Verkehrsmittel. Um den Fahrgästen Erleichterung zu verschaffen, wurden bis Ende Juni insgesamt 40 Wartehäuschen an besonders exponierten Stellen mit einer speziellen Schattenfolie ausgestattet, die die Sonneneinstrahlung um bis zu zwei Drittel reduzieren soll.

GRAZ. Während der heißen Sommertage kann das Warten auf Bus oder Bim in Graz durchaus schweißtreibend sein. Neben den hohen Temperaturen tragen auch die Materialien der Wartehäuschen dazu bei. Viele dieser Strukturen bestehen aus Glas, und die Bänke sind aus Metall—beide Materialien sind an heißen Tagen wenig einladend. Aktuell gibt es etwa 400 Wartehäuschen im Grazer Stadtgebiet, und diese Zahl wächst stetig. Besonders belastet werden Fahrgäste an Stellen wie der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, in der Keplerstraße oder am Kaiser-Josef-Platz, wo die neuen „Schattenfolien“ bereits erfolgreich installiert wurden, erläutert Mark Perz, Vorstandsdirektor der Holding Graz.

1.000 Euro pro Standort



Die installierte Folie bietet effektiven Sonnenschutz: Sie dämpft die direkte Sonneneinstrahlung um bis zu zwei Drittel und absorbiert sogar UV-Strahlen vollständig. Die Umrüstung ist jedoch nicht billig—pro Standort investierten die Holding und Ankünder im Auftrag der Stadt Graz etwa 1.000 Euro. Die ersten Folien wurden bereits 2021 vor der Oper und in der Triester Straße installiert, und die Maßnahme soll bis 2025 auf 30 zusätzliche Standorte wie die Endstation Gösting, den Lendplatz und das Stadion Liebenau ausgeweitet werden.

„Neben großen Initiativen setzen wir bewusst auch auf kleinere, ebenso innovative Maßnahmen – wie etwa beschattete Wartehäuschen oder begrünte Dächer bei Fahrgastunterständen, die wir mit unserem Außenwerbeunternehmen Ankünder umsetzen.“

Wolfgang Malik, CEO von Holding Graz

Umsetzung an exponierten Stellen



Die Auswahl der Standorte für die Schattenfolien orientiert sich an den Bedürfnissen der Fahrgäste. Besonders schattensuchende Stellen wurden durch Feedback von Passagieren an die Servicestelle der Holding identifiziert. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) hebt hervor, dass Projekte wie die schattenspendenden Wartehäuschen dazu beitragen, den Aufenthalt im öffentlichen Raum angenehmer zu gestalten. Dieses Jahr wurde die Nachrüstung abgeschlossen, doch in den kommenden Jahren sind weitere Maßnahmen geplant.

Glas und Metall sollen Sicherheit gewährleisten



Die Ankünder-Geschäftsführer Bernd Schönegger und Dieter Weber erläutern: „Seit 30 Jahren bauen wir die Wartehäuser für Graz.“ Das Design, das Glas und Metall kombiniert, bietet nicht nur Sichtschutz, sondern auch Robustheit gegen Vandalismus. Diese Materialien gewährleisten auch Sicherheit und Windschutz für die Fahrgäste.

Das könnte dich auch noch interessieren:



25-jähriger Grazer wegen Anschlagsdrohungen festgenommen

Psychologe untersucht Motive von Radfahrern, die Regeln brechen

Radverkehr in Schmiedgasse rückläufig, Diskussionsbedarf bleibt