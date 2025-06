Holding untersucht: Diskussion über zusätzliche Mülltonnen in der Grazer Annenstraße

Immer wieder sorgt herumliegender Müll in der Annenstraße für Diskussionen. Der Bezirksrat von Graz überlegt nun ernsthaft, ob zusätzliche Mistkübel aufgestellt werden sollten. Bezirksvorsteher Christian Carli (KPÖ) sieht jedoch auch die Hauseigentümer in der Verantwortung, ihren Teil zur Sauberkeit der Straße beizutragen.

GRAZ. Die Grazer Neos äußerten im Juni ihre Besorgnis über die Sauberkeit in der Annenstraße mit einem dringlichen Antrag im Gemeinderat. Überfüllte Mistkübel, Hundekot sowie achtlos entsorgter Müll waren die Hauptkritikpunkte. Die Verantwortung wurde primär der Stadt Graz zugewiesen. Diesen Vorwurf will Bezirksvorsteher Christian Carli (KPÖ) jedoch nicht auf sich sitzen lassen: „Die Stadt bemüht sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, öffentliche Flächen sauber zu halten,“ erklärt er.

Regelmäßige Verunreinigung



In der Annenstraße ist die Sauberkeit leider nicht auf einem annehmbaren Niveau. Spaziergänger bemerken, dass die Gehsteige oft nicht besenrein sind und Verpackungsmüll an verschiedenen Stellen zu finden ist – ein Anblick, der in vielen anderen Grazer Straßen nicht so ausgeprägt ist. Auch Bezirksvorsteher Carli empfindet die regelmäßige Verunreinigung als „ärgerlich“. Allerdings sieht er nicht die Stadt Graz in der Verantwortung. Vielmehr ermahnt er die Hauseigentümer: „Ich erinnere die Immobilienbesitzer daran, dass sie nach § 93 der Straßenverkehrsordnung verpflichtet sind, für die Sauberkeit im Umkreis von drei Metern zur Fassade zu sorgen.“

Weitere Mistkübel werden geprüft

Zusätzlich wird nun geprüft, ob in der Annenstraße mehr Mistkübel erforderlich sind. Ein entsprechender Antrag wurde jüngst einstimmig im Bezirksrat verabschiedet. Zwar kann der Bezirksrat keine direkten Anträge an die zuständige Holding stellen, doch dieser Antrag wird über die Stadt Graz weitergeleitet. Die Entscheidung über die Aufstellung weiterer Abfallbehälter könnte dazu beitragen, die Sauberkeit in diesem Teil von Graz zu verbessern.

