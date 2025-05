Hollis Grätzltour kehrt zurück und stoppt in Währing!

Das Maskottchen von WienXtra, Holli, ist wieder unterwegs mit seinen Aktivrädern und bringt jede Menge Spiel und Spaß mit nach Wien. Die erste Tour startet am 16. Mai in Währing.

Die kalten Wintermonate sind endlich vorbei und der Frühling hat Einzug gehalten. Mit der wärmeren Jahreszeit kommt auch die Gelegenheit, sich im Freien zu bewegen und die zahlreichen Parkanlagen von Wien zu genießen. Dank der kostenlosen Hollis Grätzltour von WienXtra wird der Spaß nicht nur in die eigenen vier Wände verlegt, sondern auch ins Freie. Diese spezielle Grätzltour ist Teil des Programms von WienXtra, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern und Jugendlichen in Wien ein abwechslungsreiches Freizeitangebot zu bieten.

In den Wiener Parks können Kinder wieder aktiv werden, spielen und neue Freunde treffen. Die Hollis Grätzltour bietet an verschiedenen Stationen zahlreiche Spiele und Aktivitäten, die darauf ausgelegt sind, Geschicklichkeit, Teamarbeit und Kreativität zu fördern. Das Maskottchen Holli, bekannt für seine fröhliche und einladende Art, wird die Kinder an verschiedenen Ecken der Stadt begleiten, um sie zur Teilnahme zu motivieren. Es wird erwartet, dass die Touren in den kommenden Wochen viele Besucher anziehen und eine positive Atmosphäre schaffen.

Die Aktivitäten richten sich an Kinder aller Altersgruppen und sind eine hervorragende Möglichkeit, die sozialen Kompetenzen und die Fitness der Teilnehmer zu fördern. Laut verschiedenen Studien zur kindlichen Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder regelmäßige körperliche Aktivitäten haben, um gesund und glücklich aufzuwachsen. Spiele im Freien tragen nicht nur zur körperlichen Gesundheit bei, sondern stärken auch den Teamgeist und das soziale Miteinander.

Die Grätzltour wird sich durch vielfältige Wiener Stadtteile schlängeln, wobei besonders schöne und kinderfreundliche Parks in der Innenstadt, wie den Währinger Park, besucht werden. Hier können Familien gemeinsam Zeit verbringen und neben den Spielen auch die Schönheit der Stadt genießen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern, die die frühlingshaften Temperaturen nutzen möchten, um draußen aktiv zu sein.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, welche weiteren Touren und Aktivitäten geplant sind, können Interessierte die offizielle Website von WienXtra besuchen. Dort gibt es auch Informationen zu weiteren Programmen und Veranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendförderung, die von der Stadt Wien ins Leben gerufen wurden. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich von Holli und dem bunten Freizeitangebot inspirieren, um aktiv zu werden und neue Abenteuer im Freien zu erleben!





