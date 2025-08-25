Holmes Place Millennium – Wehlistraße 66, 1200 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Holmes Place Millennium ist ein exklusives Fitnessstudio in einer erstklassigen Lage, das sich durch ein hochwertiges Ambiente und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet. Das Studio richtet sich an ein breites Spektrum von Fitnessenthusiasten, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Sportlern, und bietet eine Atmosphäre, die sowohl motivierend als auch entspannt ist.

Fakten und Details

Lage: Centrales Stadtgebiet, leicht zu erreichen, oftmals in der Nähe von Business- und Wohnvierteln.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6:00 bis 22:00 Uhr, am Wochenende von 8:00 bis 20:00 Uhr. Diese flexiblen Zeiten ermöglichen es Mitgliedern, zu diversen Tageszeiten zu trainieren.

Leistungen und Angebote

Holmes Place Millennium bietet eine Vielzahl von Leistungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Mitglieder abgestimmt sind:

Fitnessbereich: Modern ausgestatteter Kraft- und Cardiobereich mit hochwertigen Geräten von Top-Marken. Die Geräte sind benutzerfreundlich und bieten zahlreiche Trainingsmöglichkeiten. Kursangebot: Ein vielseitiges Kursprogramm, das Yoga, Pilates, Zumba, Spinning und viele weitere Gruppenkurse umfasst. Diese Kurse sind ideal, um in der Gruppe zu trainieren und die Motivation hoch zu halten. Personal Training: Individuelle Trainingspläne und persönliche Betreuung durch zertifizierte Trainer helfen, spezifische Fitnessziele zu erreichen. Das Personal Training ist besonders für Mitglieder geeignet, die intensivere Rückmeldungen und maßgeschneiderte Programme wünschen. Wellnessbereich: Entspannung nach dem Training wird durch einen großzügigen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereichen gewährleistet. Dies fördert die Regeneration und das allgemeine Wohlbefinden. Ernährungsberatung: Integrative Ernährungsprogramme, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Dies hilft Mitgliedern, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln und ihre Fitnessziele leichter zu erreichen. Familienfreundliche Angebote: Ein spezielles Programm für Familien, das Kinderbetreuung und spezielle Kurse für Kinder anbietet.

Zielgruppe

Holmes Place Millennium spricht eine vielfältige Zielgruppe an, von Berufstätigen, die nach einem stressfreien Ort zur Entspannung suchen, bis hin zu gesundheitsbewussten Familien und sportlichen Individuals. Die Mitglieder schätzen die hohe Qualität der Dienstleistungen, die gepflegte Atmosphäre und die Gemeinschaft, die im Studio entsteht.

Vorteile

Hochwertige Ausstattung: Modernste Fitnessgeräte und erstklassige Trainingsbedingungen. Exklusive Atmosphäre: Ein elegantes und sauberes Umfeld, das die Lust am Training fördert. Umfangreiches Support-Angebot: Personal Trainer, Ernährungsberatung und regelmäßige Fitness-Events unterstützen die Mitglieder in ihren Zielen. Kursvielfalt: Ein breites Kursangebot, das regelmäßig aktualisiert wird, hält das Training spannend und abwechslungsreich.

Sonderangebote und Preise

Holmes Place Millennium bietet regelmäßig Sonderaktionen und Rabattaktionen für Neumitglieder an, um den Einstieg in eine Mitgliedschaft besonders attraktiv zu gestalten. Die Preise sind abhängig von der Vertragslaufzeit und den gewählten persönlichen Leistungen, beginnen jedoch häufig bei etwa 70-90 Euro pro Monat. Es gibt auch Familien- und Partnerangebote, die weitere Ersparnisse ermöglichen.

Insgesamt ist Holmes Place Millennium ein Ort, der Fitness, Wellness und Gemeinschaft vereint und seinen Mitgliedern ein ganzheitliches Erlebnis bietet.

Holmes Place Millennium

Adresse: Wehlistraße 66, 1200 Wien, Austria

