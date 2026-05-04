Holzaussichtswarte in Purkersdorf: Ermittlungen wegen Brandstiftung nach schwerem Feuerschaden

Holzaussichtswarte bei Purkersdorf nach Brand schwer beschädigt

Bei der Rudolfswarte in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten hat es am Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Ein Holzbauwerk bei der Aussichtswarte wurde dabei schwer beschädigt und ist bis auf Weiteres gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung gegen unbekannte Täter. Diese Informationen wurden am Montag auf Anfrage bekanntgegeben.

Das betroffene Holzbauwerk ist die Aussichtswarte auf der Rudolfshöhe im Wienerwald. Die Holzkonstruktion wurde 1978 errichtet und laut einer Aussendung durch das Feuer schwer beschädigt. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Warte bis auf Weiteres gesperrt.

In der Nacht standen 93 Feuerwehrmitglieder mehrerer Feuerwehren bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Die Rudolfswarte ist nicht mit großen Einsatzfahrzeugen erreichbar, was die Arbeiten vor Ort erschwerte. Zunächst versuchten Einsatzkräfte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich nach Angaben der Einsatzkräfte schwierig, da in den oberen beiden Etagen ein massiver Brand ausgebrochen war. Zur Unterstützung waren auch geländegängige Löschfahrzeuge sowie eine Drohnengruppe im Einsatz. Über den Einsatz informierte das Abschnittsfeuerwehrkommando Purkersdorf in einer Aussendung.