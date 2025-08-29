Befragt wurden 47 Kritikerinnen und Kritiker. Sechs von ihnen wählten das Theater Magdeburg zur Bühne des Jahres, was zur verdienten Auszeichnung des ersten Platzes führte. Auf dem zweiten Platz landeten die Berliner Volksbühne und das Staatstheater Wiesbaden mit jeweils vier Stimmen. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison wurde das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg als Theater des Jahres gewählt.

In einer eingehenden Analyse für Theater heute äußerte die Kritikerin Eva Behrendt ihre Bewunderung für die konstante Fähigkeit des Schauspiel Magdeburg, in den überregionalen Nachrichten präsent zu sein. Sie lobte die drei Köpfe der Schauspieldirektion und das junge Ensemble, das mit vielen großen Talenten besetzt ist.

Erstmals wurde das Theater Magdeburg in diesem Jahr zum renommierten Theatertreffen in Berlin eingeladen – mit der Inszenierung „Blutbuch“, die auf dem gleichnamigen Roman von Kim de l“Horizon basiert. Die künstlerische Leitung des Schauspiels obliegt dem Dramaturgen Bastian Lomsché, der Regisseurin Clara Weydel und dem Kostümbildner Clemens Leander. Die Gesamtintendanz wird von Julien Chavaz geleitet.

Die Inszenierung des Jahres wurde der Choreografin Florentina Holzinger für ihr Werk „Sancta“ verliehen, in dem sie sich intensiv mit der katholischen Kirche auseinandersetzt. Laut Theater heute kämpfte das Publikum insbesondere in Stuttgart mit Gefühlen der Ohnmacht, doch das gesamte Kunstwerk wurde über alle Genregrenzen hinweg gefeiert. Neun Jurymitglieder stimmten für diese Auszeichnung. Zudem wurde das Bühnenbild von Nikola Knežević, das eine Halfpipe und eine Kletterwand zeigt, ausgezeichnet.

Holzinger hatte für die Koproduktion, die in Schwerin ihre Premiere feierte und anschließend bei den Wiener Festwochen gezeigt wurde, die Oper „Sancta Susanna“ von Paul Hindemith als Vorlage genommen. In einem Interview äußerte Holzinger ihre Gedanken über die Eigenheiten des Opernpublikums: „Ich fand es irgendwie auch cool, dass ein Opernpublikum tendenziell Kunst noch immer so ernst nimmt“. Sie hob hervor, dass die Reaktionen sowohl in Form von Begeisterung als auch von Ärger kamen, was zeigt, wie wichtig die Aufführung für das Publikum war.

Als Schauspielerin des Jahres wurde die Österreicherin Julia Riedler ausgezeichnet, die am Wiener Volkstheater in „Fräulein Else“ nach Arthur Schnitzler zu sehen ist. Regisseurin Leonie Böhm hat mit dieser Inszenierung die berühmte Novelle als Monolog ins 21. Jahrhundert übertragen. Riedler zeigte sich in einer Aussendung überaus erfreut über diese Auszeichnung und betonte die zeitlose Relevanz von Schnitzlers Werk, welches auch über ein Jahrhundert nach seiner Entstehung nichts an Bedeutung verloren hat.

Im Volkstheater kündigt auch das Regieduo Victoria Halper und Kai Krösche (DARUM) eine neue Produktion an: In Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform Dossier wird am 13. September „Pseudorama – Eine zu 99% analoge virtuelle Realität“ zur Uraufführung gebracht. Ihre VR-Performance [EOL]. End of Life, die auch bereits zum Theatertreffen in Berlin eingeladen war, wurde in der Umfrage von Theater heute zum Video des Jahres ernannt.

Als Schauspieler des Jahres wurden die Akteure Andreas Döhler (Berliner Ensemble/“Kleiner Mann – was nun?“), Moritz Kienemann (Deutsches Theater/“Hinkemann“) und Thomas Schmauser (Münchner Kammerspiele/“Mephisto“) von den Kritikern genannt.

Das Stück des Jahres geht an Dea Lohers Werk „Frau Yamamoto ist noch da“, das insgesamt acht Stimmen erhielt. Viele Kritiker äußerten sich jedoch besorgt über die fatale Spar- und Kulturpolitik, die in Berlin und an anderen Orten herrscht und die Kulturszene stark belastet.

Zusammenfassung: Die jährlichen Theaterauszeichnungen stehen im Zeichen von herausragenden Leistungen in der Theaterlandschaft Deutschlands. Mit dem Theater Magdeburg, das in diesem Jahr den ersten Platz für sich entschied, werden innovative Inszenierungen und Talente gefeiert. Die Herausforderungen der aktuellen Kulturpolitik werfen jedoch einen Schatten auf diese Erfolge. Es bleibt zu hoffen, dass ausreichend Unterstützung gefunden wird, um die kulturelle Vielfalt und Kreativität zu fördern.