Horrende Zustände: 18 Hunde in Wiener Wohnung zusammengepfercht

Schockierender Tierrettungseinsatz in Wien: Zu Beginn des Jahres entdeckte die Wiener Tierrettung in einer kleinen Wohnung in Simmering 18 Hunde, die unter katastrophalen Bedingungen lebten. Eine Hündin, die dringend medizinische Versorgung benötigte, musste sogar ein Bein amputiert werden.



WIEN/SIMMERING. In einem erschütternden Einsatz wurde die Wiener Tierrettung mit einem der schlimmsten Fälle von Tiermisshandlung konfrontiert: 18 Hunde lebten beengt und unhygienisch in einer Wohnung in Simmering.

Die Situation war alarmierend: Die Hunde wurden in ihrem Lebensraum stark vernachlässigt und erhielten keine tiermedizinische Versorgung. „Bei der Ankunft war sofort klar, dass die Tiere hier nicht mehr artgerecht gehalten werden konnten. Viele Hunde waren nicht gechippt, zeigten große Angst vor Menschen und reagierten teils aggressiv aufgrund ihrer Überforderung“, so das Tierquartier Wien.

Klassischer Fall von „Animal Hoarding“

In vielen Fällen beginnt „Animal Hoarding“ mit einem oder zwei Tieren, die nach und nach ansammeln, bis die Halter die Kontrolle verlieren. Diese Anhäufung führt zu einer unhaltbaren Situation für die Tiere, die unterlassen werden, richtig versorgt zu werden. Laut der Unterstützungsstelle für Tierschutz, besteht die Ursache oft aus einem Missverständnis von Tierliebe und einer Unfähigkeit, Grenzen zu setzen.

„Animal Hoarding führt oft zu schleichendem Leid, da die Halter aus der Absicht helfen zu wollen oder aus mangelhafter Einsicht in die Situation handeln. Die Leidtragenden sind die Tiere, die über Jahre in viel zu engen Verhältnissen leben müssen“, erklärt Thomas Benda, Betriebsleiter des Tierquartiers Wien.

Tragödie für die Hündin Maya

Ein besonders tragischer Fall ist Maya, eine Hündin, die an fortgeschrittener Arthrose litt. Diese Erkrankung war das Ergebnis einer alten, nicht behandelten Verletzung, die schließlich eine Amputation erforderlich machte.

Glücklicherweise kam die Rettung rechtzeitig. Trotz der Amputation ist Maya nun schmerzfrei, neugierig und bereit, ein neues Leben zu beginnen. Viele der anderen geretteten Hunde haben, nach intensiver medizinischer Betreuung und Verhaltenstraining, ebenfalls die Chance auf ein neues, liebevolles Zuhause.

