Horrorzustände: Problemhaus am Landstraßer Gürtel in Zwangsverwaltung

Kürzlich wurde die Zwangsverwaltung für das Gebäude am Landstraßer Gürtel 17 erlassen. Dieses historische Gebäude, das in den letzten Jahren stark vernachlässigt wurde, hat sowohl seine Mieterinnen und Mieter als auch das allgemeine Wohnumfeld erheblich belastet. Das Objekt weist zwar gravierende Mängel auf, ist aber im Gegensatz zu dem ähnlich gelagerten Problemhaus in der Löwengasse bereits einen Schritt weiter in der rechtlichen Aufarbeitung. Interessanterweise teilen sich beide Liegenschaften nicht nur ähnliche Missstände, sondern auch denselben Eigentümer.

Der Fall Landstraßer Gürtel 17

In Wien, speziell im Bezirk Landstraße, gibt es mehrere Gebäude, die als Problemhäuser eingestuft werden können. In einer letzten Bezirkssitzung wurde bekannt gegeben, dass das Gebäude in der Löwengasse 40 möglicherweise ebenfalls in die Zwangsverwaltung muss. Jedoch hat das Haus am Landstraßer Gürtel 17 den entscheidenden Schritt bereits gemacht: ein Gericht hat die Zwangsverwaltung angeordnet.

Philipp Maurer, ein Anwohner, hat maßgeblich zu diesem Verfahren beigetragen, indem er sich zusammen mit der Mietervereinigung für die Einleitung des Zwangsverwaltungsverfahrens gemäß § 6 des Mietrechtsgesetzes stark machte. Im Mai dieses Jahres entschied das Bezirksgericht Innere Stadt, dass eine Zwangsverwaltung für das Haus notwendig sei. Die Zustände, die Maurer seit seiner Kindheit erlebt hat, sind alarmierend: von Ungezieferbefall bis hin zu abbruchreifen Stellen im Gebäude.

Finanzierungsproblematik

Gemeinsam mit der Löwengasse 40 teilt das Gebäude am Landstraßer Gürtel 17 nicht nur seine Probleme, sondern auch den Eigentümer – die MEK Immobilienprojekt Holding GmbH. Die Urteile des Bezirksgerichts könnten die Firma nun finanziell stark belasten, da umfassende Renovierungsarbeiten notwendig sind. Dazu zählen die Instandsetzung der Dachkonstruktion, der Einbau neuer Schlösser und umfassende Sanierungsmaßnahmen in den Geschäftsräumlichkeiten im Erdgeschoss. Der Zwangsverwalter soll diese Arbeiten mittels der Mietzinseinnahmen der letzten zehn Jahre, eines Hypothekardarlehens sowie der Mieten der Bewohner finanzieren.

Philipp Maurer hofft durch die Zwangsverwaltung auf eine Besserung. Der Alltag in seinem Haus wird von Ratten, Tauben und übel riechendem Müll im Eingangsbereich geprägt. Der Müll steht oft im Weg für die Mitarbeiter der MA48, die für die Abfallentsorgung zuständig sind, und der Zugang zu den Müllcontainern ist durch eine nicht funktionierende Eingangstür erschwert.

Im Innenhof wurde auch unliebsamer Unrat wie Kinderfahrräder abgestellt, und Maurer nutzte eines von ihnen, um die Tür zum Hof zu fixieren, nachdem er mehrfach durch den Lärm des Sturms geweckt worden war. Das Problem wird durch Obdachlose und Junkies verstärkt, die Zugang zum Keller und zum Hof finden.

Bewohnergemeinschaft und Kommunikation

Die aktuelle Bewohnerschaft bringt eine Vielfalt mit sich, und Maurer sowie seine Frau Leonore haben festgestellt, dass insbesondere die Neuankömmlinge, viele mit Migrationshintergrund, weniger Probleme verursachen als Einheimische. Dennoch bleibt Kommunikation eine Herausforderung: Maurer möchte den neuen Bewohnern helfen, hat jedoch Schwierigkeiten bei der Erklärung von offiziellen Verfahren und Gerichtsbeschlüssen.

Trotz der Herausforderungen bleibt die Hoffnung auf eine positive Wende. Maurer würde sich wünschen, dass sich ein neuer Eigentümer dem historischen Gebäude annimmt, das eines der wenigen Gründerzeithäuser am Gürtel ist. Er sieht Potenzial für eine erfolgreiche Bewirtschaftung, ähnlich wie in anderen renovierten Gebäuden der Umgebung.

