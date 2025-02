House of Strauss – Gewinnspiel: 2 x 2 VIP-Karten und 20 x 2 Kategorie-A-Karten zu gewinnen!

Unser aktuelles Gewinnspiel lädt unsere Leser in die faszinierende Welt von Johann Strauss ein. Unter allen Abonnenten des Wiener Newsletters verlosen wir 2 x 2 VIP-Karten und unter den Leserinnen und Lesern von MeinBezirk.at gibt es 20 x 2 Karten der Kategorie A zu gewinnen.

Im Februar bringt das Gewinnspiel frische Klänge. Sie haben die Chance, einen musikalischen Abend mit einem Sektempfang und einem Museumsbesuch zu gewinnen. Wer schon immer den Abend musikalisch genießen wollte, hat mit diesem Gewinnspiel die Gelegenheit dazu – freundlicherweise unterstützt von unserem Partner House of Strauss.

„Wo Musik die Seele berührt“ – ganz nach diesem Motto bietet das Abendprogramm den Gewinnern nicht nur musikalischen Genuss, sondern auch einen inspirierenden Museumsbesuch. Abonnenten des Wiener Newsletters haben die Möglichkeit, 2 x 2 VIP-Karten im Wert von je 125 Euro für das „Strauss Live-Konzert am Originalschauplatz inkl. Museumseintritt & Sekt“ zu gewinnen. Unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen wir zusätzlich 20 x 2 Karten der Kategorie A für das Event.

Das gibt es zu gewinnen:

Erleben Sie einen einzigartigen Abend im originalen Strauss Konzertsaal, dem einzigen verbliebenen Ort, an dem alle vier Strauss-Legenden einst auftraten. Dieser historische Saal, voller Tradition, bietet eine unvergleichliche Atmosphäre mit außergewöhnlicher Akustik und den originalen Thonet-Sitzen, die eine wahrhaft einzigartige musikalische Reise garantieren.

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise, während die Brillanz von Strauss‘ zeitlosen Kompositionen die Luft erfüllt. Mit bezaubernden Walzern und lebhaften Polkas fängt die Live-Performance den Geist und die Romantik von Wiens goldener Ära ein. Dies ist mehr als nur ein Konzert – es ist eine Hommage an das bleibende Erbe der Strauss-Dynastie.

Der exklusive Abend umfasst:

Zugang zur Strauss-Ausstellung: Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Strauss-Familie und ihre bemerkenswerten Beiträge zur klassischen Musik, ab 18:00 Uhr

Sektempfang: Genießen Sie ein Glas Sekt im eleganten Oktagon um 20:00 Uhr

Live-Konzert: Erleben Sie eine fesselnde Aufführung von 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr

Um an der Verlosung für die VIP-Karten teilzunehmen, müssen Sie sich lediglich für den Wiener Newsletter anmelden. Um an der Verlosung der 20 x 2 Karten der Kategorie A teilzunehmen, füllen Sie bitte das Teilnahmeformular unten aus. Alle bis zum Stichtag am 03.03.2025 um 23:59 Uhr registrierten Wiener MeinBezirk.at-Newsletter-Abonnenten nehmen automatisch an der Verlosung für 2 x 2 VIP-Karten & 20 x 2 Karten der Kategorie A teil, zur Verfügung gestellt von House of Strauss.

Strauss Live-Konzert

Hinweise zum Gewinnspiel

Für jeden Teilnehmer wird nur eine einmalige Anmeldung für den Wiener MeinBezirk.at-Newsletter berücksichtigt. Die Gewinner werden über die bei der Anmeldung zum Wiener MeinBezirk.at-Newsletter angegebene E-Mail-Adresse informiert. Die Preise können nicht in bar ausgezahlt werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn Sie bereits den MeinBezirk.at-Newsletter abonniert haben, nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Sollten Sie nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollen, können Sie Ihrer Teilnahme widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit NEIN an die folgende E-Mail-Adresse senden: [email protected]. Hier geht’s zu den Datenschutzinfos zur Verlosung.