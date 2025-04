How to Use Neos?

Am Abend des Events hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich direkt mit NEOS-Abgeordneten und Funktionär:innen auszutauschen. Solche Veranstaltungen sind eine hervorragende Gelegenheit, um Fragen zu stellen und erste Kontakte innerhalb der politischen Gemeinschaft zu knüpfen. Die NEOS Wien Landespartei spielt eine wesentliche Rolle in der politischen Landschaft der Stadt. Sie setzt sich für Transparenz, Bürgerbeteiligung und innovative Lösungen ein, um die Lebensqualität in Wien zu verbessern.

Besondere Schwerpunkte des Abends waren:

Was macht die NEOS Wien Landespartei? NEOS, als Teil der liberalen Bewegung in Österreich, fördert eine offene Gesellschaft, Gleichstellung und eine fortschrittliche Bildungspolitik.

NEOS, als Teil der liberalen Bewegung in Österreich, fördert eine offene Gesellschaft, Gleichstellung und eine fortschrittliche Bildungspolitik. Was macht der NEOS Wien Rathausklub? Der Rathausklub ist das parlamentarische Organ der NEOS im Wiener Gemeinderat und setzt sich aktiv für die Interessen der Bürger:innen ein. Hier werden Anträge und Initiativen entwickelt, um Wien zu einem besseren Ort zu machen.

Die Teilnehmenden wurden zudem über die zentralen Themen informiert, die die NEOS Wien vorantreibt, wie die Förderung von nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten, den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und innovative Ansätze zur Verbesserung der Umwelt- und Klimapolitik.

Ein besonderes Highlight des Abends war das Treffen von Stella Wittmann, einer Vertreterin von Circular Wien, mit der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Hierbei diskutierten sie wichtige Themen wie die Einführung von Taschenaschern und eine dazugehörige Petition. Die Initiative zielt darauf ab, die Abfallproduktion in der Stadt zu reduzieren und Bürger:innen zu sensibilisieren, nachhaltige Alternativen zu nutzen. In der aktuellen Debatte um Umweltschutz und Recycling ist eine solche Maßnahme von großer Bedeutung und wird von vielen Wiener:innen unterstützt.

Die NEOS Wien Landespartei nimmt diese Anliegen sehr ernst und ist bestrebt, Bürger:innen aktiv in den politischen Prozess einzubeziehen. Ein zentrales Motto der Partei ist es, „mitzumachen, mitgestalten und etwas bewirken.“ Dies spiegelt sich auch in ihren Initiativen wider, die auf Bürgerbeteiligung abzielen und den Dialog zwischen Politik und Gesellschaft fördern.

Veranstaltungen wie diese sind wesentlich, um die Stimmen der Bürger:innen zu hören und deren Anliegen in die politische Agenda aufzunehmen. Der Austausch zwischen der Bevölkerung und den politischen Vertretern schafft nicht nur Vertrauen, sondern stärkt auch die Demokratie auf lokaler Ebene. Die NEOS Wien Landespartei setzt alles daran, inklusiv zu sein und allen Wiener:innen eine Plattform zu bieten, um ihre Meinungen und Ideen einzubringen.

Insgesamt war der Abend ein erfolgreicher Schritt in Richtung einer aktiveren Bürgerbeteiligung und einem transparenten Dialog zwischen der politischen Klasse und der Bevölkerung in Wien. Die NEOS Wien lädt auch in Zukunft alle Interessierten ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen.





Source link